À Nîmes, les acteurs de la Culture organisent une marche funèbre symbolique

Ce samedi, sur la place du marché, les acteurs du monde de la Culture ont organisé une cérémonie symbolique : l'enterrement de la Culture et des services publics.

C'est une marche pleine de symboles qui s'est lancée depuis la place de l'Horloge à Nîmes : une centaine d'acteurs du monde de la Culture, syndicats et techniciens ont battu le pavé ce samedi vers onze heures, vêtus de noir et portant des cercueils de carton. Objectif : alerter sur la situation des intermittents du spectacle et des services publics, à l'heure ou l'occupation des lieux de culture se multiplient.

Le cortège a fait une boucle dans le centre de Nîmes, avec une pause devant le théâtre Bernadette Lafond. La minute de silence prévue s'est vite transformée en minute de bruit : applaudissements, cris, coups de saxophone et de tambour ont retenti dans l'Ecusson de Nîmes, avant que la marche reprenne.

Plusieurs lieux de culture sont en ce moment occupés dans le Gard, à l'instar de Paloma à Nîmes ou le cratère d'Alès. Les musiciens, maquilleurs, techniciens et ingénieurs du spectacle entendent multiplier les actions en centre ville, pour faire valoir leurs revendications : la mise en place d'une nouvelle année blanche, et l'ouverture au public dans les plus brefs délais.