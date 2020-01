Municipales à Nîmes : des parents exigent la piétonnisation autour des écoles Capouchiné

Nîmes, France

Le stationnement est anarchique devant l'école maternelle Capouchiné. Ce mardi, comme tous les jours à l'heure du déjeuner, les parents marchent sur la chaussée, les trottoirs étant investis par des voitures garées sauvagement. Un petit garçon rejoint d'ailleurs sa mère, qui lui fait signe : l'enfant manque de se faire renverser par une voiture, qui remontait la ruelle en marche arrière en quête d'une place. Marion a sauvé l'enfant en le rattrapant par la manche de sa doudoune. "Ça vous impressionne, ça ? Ici, ça ne nous étonne plus. On risque l'accident tous les jours."

"Cette école ressemble à un drive."

Depuis maintenant deux ans, l'association de parents d'élèves du groupe élémentaire Capouchiné exige la piétonnisation autour de l'école. Lauriane Gibert a d'ailleurs écrit plusieurs courriers à la mairie de Nîmes. "Rien n'a été fait !", déplore la jeune maman. "Notre dernière chance, c'est de faire pression aux prochaines élections municipales." Et d'ajouter, excédée : "Cette école ressemble de plus en plus à un drive."

À l'instar d'Anne Hidalgo à Paris, le candidat écologiste à la mairie de Nîmes Daniel Richard promet de piétonniser les abords de toutes les écoles élémentaires nîmoises en cas de victoire. "En plus de la sécurité routière, il s'agit d'une mesure d'hygiène. Quand les parents attendent, les moteurs tournent. C'est un microcosme de pollution, autour des êtres les plus vulnérables."

Sécurité, écologie... Peu importe l'argument électoral pour les parents d'élèves : deux enfants ont été renversés depuis la rentrée scolaire.