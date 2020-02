À Nîmes, les riverains du quartier des Oliviers visitent leur nouveau cadereau

Nîmes, France

L'été a été poussiéreux pour les nîmois du quartier des Oliviers : pendant plus d'une année, la plupart des habitants de la rue Bergson ne pouvaient plus se garer dans leur propre garage. Enfin, les riverains aperçoivent le bout du tunnel : les travaux du cadereau de la route d'Uzès se terminent au printemps prochain, après 25.8 millions d'euros et quatre ans d'investissement. Ce samedi, les riverains ont été invités à visiter le chantier en cours. Une soixantaine s'est déplacée.

"On pourrait y passer un camion" s'étonne Jean-Louis, descendu au pied du cadereau. Cet habitant de la rue voisine compare le nouveau conduit avec l'ancien. "C'est immense, facilement dix fois plus grand. On a pas bricolé ! *rires* J'ai vécu les inondations de 1988 et 2004. Ce genre de structures me rassure."

Le projet fait partie du programme d'aménagement "PAPI II Nîmes 2020.