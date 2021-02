A Niort, des restaurateurs solidaires envers les étudiants

Ce dimanche 14 février 2021, Pistache, traiteur syrien installé sous les Halles de Niort, propose de distribuer gratuitement 50 repas à destination des étudiants. Pour cela, il faut se présenter ce dimanche entre 11h30 et 13h et montrer sa carte étudiante. Au menu "un plat traditionnel, très sain. Du riz avec des légumes et très parfumé", explique Richard Sibai, le traiteur.

Pistache a déjà offert des repas à l'hôpital de Niort au moment des fêtes de fin d'années. Richard Sibai, qui a quitté la Syrie en 2012 et a travaillé dans quelques écoles de commerce en France comme professeur, réfléchissait aussi à comment aider les étudiants. "J'ai perdu toute ma famille, ma vie, mes affaires donc la solidarité c'est dans notre ADN. C'est l'ADN aussi de Pistache. Notre objectif c'est de partager l'espoir, l'amour à travers notre cuisine et toujours être aux côtés de la société dans les moments difficiles", insiste-t-il.

Le secteur de la restauration est gravement touché mais les Halles de Niort restent ouvertes et donc c'est notre responsabilité d'être solidaire dans les crises - Richard Sibai, traiteur Pistache

Solidaire, Le Comptoir du Siam, restaurant thaï à Niort, l'est aussi. Une distribution de pâtes de riz sautées a eu lieu ce dimanche 7 février. "Il ne faut jamais laisser tomber les jeunes générations. A mon époque, quand j'avais besoin d'un coup de main je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui je suis patron, j'ai les moyens de donner et j'ai envie de donner", raconte Wite touché d'entendre "que des étudiants vont fouiller les restes dans les poubelles des supermarchés".

Le Comptoir du Siam réfléchit à la mise en place de repas à 1 euro à la rentrée pour les étudiants niortais. Mais le souci c'est la logistique, le restaurant est en centre-ville, assez loin donc du pôle universitaire.

