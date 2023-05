A Niort, la Maif récompensée pour son engagement en faveur du télétravail

La Maif est récompensée pour son engagement en faveur du télétravail. La mutuelle niortaise vient de se voir décerner le label Wiwo - work in work out. Cinq autres entreprises comme Orange ont reçu ce label décerné par la marque de certification Incitu, mais la Maif est la première en France a être labellisée au plus haut niveau, le niveau expert. 5.800 salariés sur les 8.000 de la mutuelle ont recours au télétravail, soit 72%. L'organisation du télétravail à la Maif date d'avant le Covid-19 avec un accord dès 2017 mais la crise sanitaire a bien sûr boosté la tendance.

"Au delà des effectifs, ils ont mis en place un certain nombre de bonnes pratiques", estime Stéphane Théry, responsable du programme de labellisation Wiwo. "C'est par exemple des enquêtes pour voir si ce qui a été mis en place correspond aux attentes. C'est proposer de la pédagogie, de la sensibilisation, de la formation. De mettre un cadre et de formaliser les choses car beaucoup sont encore a minima sur une charte voire n'ont rien du tout", liste-t-il.

Audrey, responsable relations sociales à la DRH à la Maif, est en télétravaille huit jours par mois. Une décision prise après le confinement qui lui va très bien. "On s'évite les temps de trajet, quelques fois l'étape maquillage saute ça fait gagner aussi un peu de temps", sourit cette salariée pour qui "l'articulation vie privée, vie professionnelle est un peu favorisée quand même. Et puis on peut s'isoler plus facilement et avoir une concentration optimisée".

Les salariés peuvent télétravailler jusqu'à trois jours par semaine . "Il faut revenir sur site à minima deux jours par semaine", précise Evelyne Llauro-Barrès, directrice des richesses humaines à la mutuelle. Car l'un des enjeux du télétravail c'est de "ne pas se couper de son collectif de travail. Des moments parfois même que j'oserais qualifier de improductifs, de ceux que l'on n'a pas prévu dans notre agenda et qui fait qu'on croise notre collègue à la machine à café, qu'on prend de ses nouvelles, qu'on règle un projet. C'est peut être ça la chose à laquelle il faut qu'on soit tous sensibles" . Plus de 77% de ceux qui télétravaillent le fond plus de deux jours par semaine.

La CGT émet tout de même quelques réserves à ce tableau. "En échange du télétravail, certaines catégories de salariés doivent s'engager sur du travail le samedi", regrette Yvon Cardot, de la CGT. Les indemnités de 2,50 euros par jour télétravaillé sont également considérées comme insuffisantes.