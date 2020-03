A Niort, la ville veut garder le contact avec les personnes âgées et isolées

Avec l'épidémie de coronavirus et le confinement, l'isolement peut devenir compliquée pour certains, notamment les personnes âgées. La ville de Niort réactive son dispositif canicule pour l'occasion. Il est possible de s'inscrire.

Comment lutter contre la solitude en cette période de confinement pour les personnes âgées et isolées ? A Niort, la Ville mobilise ses agents pour contacter les 1200 personnes inscrites dans le fichier canicule.

Il s'agit de personnes qui sont chez elles âgées de 65 ans et plus, les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail et les adultes handicapés. Si vous êtes déjà inscrit, pas de se ré-inscrire, vous serez contacté rapidement. Si vous ne l'êtes pas et que ça vous intéresse il faut contacter le numéro unique d'appel de la mairie 0.800.88.13.29.

"L’objectif de ces appels est de vérifier que les personnes entretiennent toujours un lien social, n’ont pas de problème de santé et ont toujours, pour ceux qui en ont besoin, de l’aide à domicile. Le centre communal d’action sociale pouvant proposer des solutions de portage de repas en lien avec traiteurs locaux", indique la mairie de Niort.