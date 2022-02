A Niort, le passage du commerce retrouve la lumière grâce à sa nouvelle verrière

A Niort, un passage a retrouvé la lumière. Il s'agit du passage du commerce, situé en plein cœur du centre-ville et dont la verrière vient d'être rénovée. "C'est l'une des plus anciennes, au sud de la Loire surtout. Le passage Pommeray à Nantes c'est une plus vingtaine d'années plus tard, les galeries bordelaises une quinzaine d'années", indique Jérôme Baloge, le maire de Niort.

_"Ça a été long mais c'est beau. Ça donne plus de visibilité_. C'est agréable quand on passe. Avant c'était quand même très sombre", raconte Samantha, en train de faire des emplettes. Même enthousiasme chez Delphine François, responsable du Tilbury, magasin de maroquinerie-bagagerie dans le passage. "Je suis ravie que la verrière soit rénovée, enfin ! ça va apporter un dynamisme parce que c'était attendu depuis un certain temps. On se rend compte déjà que l'attractivité revient avec la verrière de nouveau là".

Ce passage est promis à un bel avenir

"Ce passage qu'on avait vu décliner retrouve un vrai potentiel et un véritable intérêt et je ne doute pas que tout va continuer de plus belle maintenant que la lumière est à nouveau sous le passage", estime Jérôme Baloge. Mais il reste encore du travail à faire pour le maire de Niort. "On va mettre en place un plan façade et dans le second semestre un plan devanture pour faire en sorte qu'on arrive à une vraie qualité esthétique sur l'ensemble du passage".

La responsable de la maroquinerie Delphine François appuie l'idée. "J'espère que tout sera remis à neuf. Ce serait quand même chouette d'avoir un beau passage comme à Nantes par exemple, ce serait super".