A Niort, les habitants peuvent aussi trier leurs déchets quand ils sont dans la rue

A Niort, 250 corbeilles de tri ont été installées depuis début avril 2023. Le code couleur est le même qu'à la maison. Côté rouge magenta, c'est pour ce qui se jette et côté jaune pour ce qui se trie comme les papiers d’emballage de sandwichs, les canettes, les bouteilles plastiques ou encore les cartons. Ces corbeilles se trouvent dans les espaces publics les plus fréquentés : place de la Brèche, Port Boinot, le Moulin du Roc, Pré-Leroy, et les abords des écoles et des lycées.

Généralisation du tri dans la rue en 2025

"On a répondu à un appel à projets de l'éco-organisme Citéo dans lequel on est pilote. Contre financement, on a mis en place et on observe", explique Dominique Six, adjoint au maire de Niort chargé de la propreté urbaine. Des données fournies à Citéo qui les compile à celles des autres villes engagées dans la démarche "pour que Citéo puisse peut-être développer des supports de communication adaptés quand la règle sera obligatoire". La généralisation du tri dans la rue est prévue en 2025.

Deux mois après le lancement à Niort, le premier bilan est très mitigé. "On avait déjà quelques corbeilles de tri et ça ne se passait pas bien. Aujourd'hui on en a confirmation mais pour le coup, on s'est donné vraiment les moyens avec un réseau de corbeilles de rue qui sont bien identifiées, logotées donc on peut se dire qu'avec de la communication, le pourcentage de refus va diminuer", espère l'élu. Un refus, c'est quand il y a une erreur de tri, ce qui coute cher, plus cher que le simple traitement des ordures ménagères.