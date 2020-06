A Niort, les inscriptions dans les centres de loisirs débutent ce lundi 15 juin

Dans cette période post-coronavirus, la ville de Niort adapte son accueil pour les enfants de deux à onze ans cet été. Un centre supplémentaire va être ouvert pour satisfaire un maximum de demandes sur les cinq premières semaines de vacances.

Un centre de plus ouvert cet été

Il y aura donc quatre centres de loisirs : à Chantemerle, à l’école Edmond Proust, à l’école Louis Pasteur, à l’école Agrippa d’Aubigné.

Les inscriptions débutent ce lundi 15 juin. Elles se font à la semaine. L'inscription par courrier et rendez-vous est recommandée : centre.loisirs@mairie-niort.fr

Il y aura plus d'encadrants afin de faire respecter la distanciation par les enfants. Un pour six en maternelle, un pour neuf en élémentaire.. Il y aura une sortie par semaine et par enfant en plein air, à proximité du centre ou dans la ville.

La mairie de Niort précise "qu'en soutien au secteur associatif, le budget consacré aux intervenants extérieurs est lui multiplié par deux. Quatre associations par semaine et par centre animeront des ateliers sportifs, culturels, environnementaux, et de bien-être".

Plus d'informations sur le site internet de la Ville de Niort.