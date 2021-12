Offrir local à Noël : Carole Delga lance le nouveau label « Fabriqué en Occitanie »

Après « Sud de France » pour les produits alimentaires, la région lance son nouveau label "Fabriqué en Occitanie", et appelle à voter pour le "Parti des Produits d’Occitanie" les 24 et 31 décembre. Les consommateurs semblent suivre cette nouvelle tendance du produit certifié local.

« Votez PPO ! ». Clin d’œil à la campagne électorale de la présidentielle, Carole Delga appelle à prendre « le Parti des Produits d’Occitanie » pour les achats de Noël et du Nouvel an, pour nous inciter à mettre un cadeau local au pied du sapin. Cette campagne de communication de la région entend sensibiliser les habitants aux achats en circuits courts. Le nouveau label « Fabriqué en Occitanie » qui doit certifier dès 2022 les produits textile et cuir, l’artisanat d’art, la décoration ou la filière vélo, sera lancé à l’automne.

Un deuxième label occitan après « Sud de France »

Avec 250 produits et 42% de sa production sous signe officiel de qualité, l'Occitanie est la première région d'Europe en nombre de produits labellisés et premier territoire en bio de France avec plus de 9 400 exploitations en agriculture biologique, soit 21% de la surface bio nationale.

Carole Delga - « Soutenir le Fabriqué en Occitanie, les gens ont besoin que leur achat ait un sens" Copier

Après le label Sud de France qui regroupe depuis 15 ans les produits alimentaires emblématiques de la région, vins, fromages, foie gras, cassoulet, poissons et coquillages, la présidente de la région Carole Delga lance un nouveau label, baptisé "Fabriqué en Occitanie". Il permettra de mieux repérer les produits Made in Occitanie qui soutiennent l’économie régionale.

« Sud de France » est un outil qui a fait ses preuves, le label génère 30 millions d’€ de chiffre d’affaire notamment à l’international » remarque Carole Delga qui entend généraliser cette labélisation dans l’agroalimentaire à tous les produits régionaux.

La certification « Fabriqué en Occitanie » qui sera lancée à l’automne ciblera les produits du textile, laine et cuir, la santé, la beauté, le bien-être, la mode, le bricolage, l ’artisanat d’art, la décoration de la maison et la filière vélo, notamment « le vélo à hydrogène qui est fabriqué ici » fait remarquer Carole Delga.

Votez pour le « le Parti des Produits d’Occitanie » . La campagne de communication de la Région Occitanie pour consommer local à Noël - @Région Occitanie

"Le "produit en Occitanie" est une économie qui maille tout le territoire, il faut soutenir la consommation et l'achat local. » insiste Carole Delga. « Soutenir le Fabriqué en Occitanie, c’est ce que les gens demandent parce que cela a du sens, ce n’est pas acheter pour acheter mais pour _partager une histoire, un savoir-faire_.”

Ses chaussettes fabriquées en Occitanie font un tabac

Qui pourra bénéficier de ce label « Fabriqué en Occitanie » ? C’est une association qui en fixera le cahier des charges.

La consommation locale en circuit court permet parfois de conserver des savoir-faire. C'est le cas de l'Atelier Missègle dans le Tarn. Sa fondatrice Myriam Joly a relancé un atelier textile de tricotage à Burlats dans le Sidobre. La clientèle raffole de ses chaussettes made in Occitanie, elle emploie désormais une soixantaine de salariés.

Myriam Joly - fondatrice de " l'Atelier Missègle" Copier

« Nous fabriquons des chaussettes dix fois plus solides que les chaussettes que vous achetez dans le commerce. Elles sont plus chères, mais au bout du compte ça fait moins cher. Quand on consomme des choses qui sont produites ici, on finance des routes, on finance des écoles, de la santé, parce que nous, nous payons des impôts. C’est une consommation solidaire, et de plus en plus de gens y adhérent. Les crises aidant, cette des subprime en 2008 et maintenant celle du Covid font évoluer la réflexion des consommateurs » se réjouit Myriam Joly qui croule sous les commandes pour Noël. « J’étais déjà ce matin à 4 heures à faire tourner les métiers à tisser, car on est débordé de commandes. Ce qui nous permet d’embaucher, là on a 15 personnes qu’on est entrain de former. Il y a une vraie économie qui se remet en route autour de ça. »

Les artisans sur la liste du futur label "Fabriqué en Occitanie" © Radio France - Olivier Lebrun

Les occitans prêts au "patriotisme régional"

Les occitans sont avec les bretons les plus attachés à leurs produits régionaux. Etes-vous prêt à payer un peu plus cher pour faire des cadeaux "fabriqués en Occitanie" ? Sur le marché de Noël de la Place du Capitole, les réactions sont quasi unanimes.

Les consommateurs - "Oui au produits occitans, marre du Made in China" Copier

« On en a _assez du made in China_, de C-Discount et d’Amazon, je suis prêt biensûr à payer un peu plus cher pour faire travailler les commerces locaux, c’est quand même plus agréable. » estime Daniel.

« Du Made in France, et du produit en Occitanie encore plus » renchérie son voisin qui a déjà acheté un « robot de cuisine made in France » pour son neveux.

« Moi , pratiquement tous mes cadeaux seront Occitans » avance fièrement Francis « les produits alimentaires locaux, des croix occitanes, et les accessoires du Stade Toulousain » . « On mange local nous dans l’Ariège » ajoute son épouse, mais pour les cadeaux de ses petits enfants « c’est plus délicat, ils ont des demandes, et ce ne sera pas forcément local. »