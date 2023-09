A Nogent-sur-Vernisson, l'avenir de l'Arboretum des Barres est toujours en suspens

L'Arboretum des Barres, de Nogent-sur-Vernisson, est considéré comme l'un des plus grands d'Europe, avec 2.600 espèces végétales au sein d'un domaine forestier de 285 hectares. Mais, depuis quelques années, cet écrin de verdure a connu quelques soubresauts. Tout commence en 2018, quand l'ONF, l'Office Nationale des Forêts, décide d'arrêter l'accueil et les visites sur le site, pour cause de déficit chronique. Pour éviter la fermeture, l'Etat, la Région et les collectivités locales trouvent alors une solution temporaire.

"On ne peut pas continuer comme ça, l'Arboretum mérite mieux"

Depuis 4 ans, la gestion de l'Arboretum des Barres est assurée par la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais. "On a signé une première convention de deux ans avec l'Etat et puis, il ne s'est rien passé. On a donc renouvelé encore deux ans puis un an" explique Albert Février, le président de la communauté de communes. "Mais, après mars 2024, on va sans doute arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. L'Arboretum mérite mieux, il est passé de 17.000 visiteurs par an à moins de 8.000". Il faut dire que l'Arboretum des Barres n'ouvre plus qu'un week end sur 2 et tous les jours fériés.

Des projets de reprise avec la Région Centre-Val de Loire

"Ce serait dommage que tout s'arrête de nouveau" plaide pour sa part Anne Besnier, la vice-présidente du Conseil Régional, chargé de ce dossier. Depuis 2019, la Région Centre-Val de Loire, qui possède le lycée forestier des Barres, s'est engagée à trouver des solutions pérennes pour l'ensemble du site. "Aujourd'hui, il y a deux projets de reprise possibles" explique Anne Besnier, "mais on attend que l'Etat revienne à la table des discussions." Ces deux projets, en lien avec les organismes présents sur place comme l'INRA ( Institution National de la RechercheAgronomique) et l'IGN ( Institut National de l'information géographique) auraient une vocation éducative, environnementale et touristique.

L'Etat pas très clair sur ses intentions ?

Mais, l'Etat a t-il vraiment envie de participer à la relance de l'Arboretum des Barres ? Il y a quelques mois, il a proposé de mettre en vente plusieurs bâtiments situés sur le domaine de l'Arboretum. Une offre a été faite à la communauté de communes qui a refusé. "Ca pose un vrai souci " s'emporte Anne Besnier " on ne veut pas que les bâtiments soient vendus les uns après les autres avant qu'on ait défini un projet global". L'élue régionale redoute même que certains bâtiments soient vendus au privé et que le site soit à terme démantelé.

En juin dernier, lors d'une session du Conseil Régional, le président François Bonneau a remis une lettre en main propre à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et aussi conseiller régional. Il demandait officiellement que l'Etat s'engage à assurer l'avenir de l'Arboretum des Barres. Depuis, la Région n'a obtenu aucune réponse. Selon nos informations, les services de l'Etat, avec la nouvelle préfète du Loiret, ont prévu de se rendre à l'Arboretum, courant octobre.