"A nos mortes" : une campagne choc contre les violences faites aux femmes à Schiltigheim

Avant la journée de lutte contre le violences faites aux femmes le 25 novembre , la ville de Schiltigheim a décidé de faire de tout le mois de novembre une journée d'action. Avec une campagne d'affichage et des slogans qui choquent, comme "dans 15 féminicides, c'est Noël", "à nos mortes" ou encore "elle avait qu'à pas sortir seule."

Choquer pour réveiller les consciences

Pas question d'édulcorer, ni d'utiliser des périphrases pour parler de la réalité qui frappe de nombreuses femmes. "Cette campagne se veut percutante, parce que les chiffres sont devenus une litanie, on les égraine, on s'habitue à ça", explique avec Corine Dulaurent Simper, conseillère municipale schillickoise déléguée aux violences faites au genre humain. "On voulait que dans les familles, dans la rue, ça interpelle, ça soit sujet à discussion, pour réveiller les consciences, pour dire stop, ça suffit."

Depuis le début de l'année 106 femmes ont été tuées par leur compagnon ou leur ex, victimes de féminicides.