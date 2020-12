A nouveau 200 millions d'euros à gagner à l'Euromillion

200 millions au tirage de l'Euromillions ce vendredi soir. Aucun joueur n'a encore trouvé les 5 bons numéros et les 2 étoiles pour remporter ce superjackpot. C'est la troisième fois que ce jackpot est mis en jeu faute d'avoir été décroché mardi et vendredi dernier. 200 millions, ça fait rêver de nombreuses personnes mais malgré ce montant, les tenanciers des points de vente "Française des Jeux" parlent d'une certaine lassitude à Nîmes. Et vous, allez-vous tenter votre chance ?

"A la première cagnotte de 200 millions d'euros, le nombre de joueurs a fortement augmenté. Elle n'a pas été gagnée, et l'engouement a été moins fort la deuxième fois. Là, ça stagne, les gen se sont lassés. Mais ça fait rêver, même moi je joue !" Le patron du bar-tabac du Cygne, avenue Victor Hugo, à Nîmes