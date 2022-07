À Offemont, des habitants se mobilisent contre des mariages trop bruyants

La salle des fêtes de la Miel à Offemont fait l'objet de forts désaccords entre la mairie et quelques habitants

C'est la guerre dans la commune d'Offemont, entre le maire et une partie de ses administrés. Une trentaine d'habitants ont monté un collectif pour protester contre les nuisances sonores venant de la salle des fêtes la Miel, lors des fêtes de mariages les samedis soir. Vrombissements de moteurs, voitures à toute allure, soirées très tardives et musique trop forte... Le problème persiste depuis 2014. Le maire Pierre Carles a déjà tenté de régler le problème, mais sans pouvoir calmer les plus mécontents.

Ca nous pourrit la vie

Dans la petite rue des Eygras, qui mène à la Miel, les semaines sont plutôt tranquilles jusqu'à certains samedis soirs, quand les soirées festives de mariages tournent mal : " Les voitures roulent très très vite, les fêtards font du bruit avec leurs gros moteurs, il y a même parfois des feux d'artifices qui sont autorisés. Je passe souvent des nuits blanches, mes jeunes enfants se réveillent terrorisés", raconte Fatima, qui enregistre fréquemment les vidéos de ces soirées sur son téléphone.

"On ne peut pas dormir la fenêtre ouverte. La Miel a été construite beaucoup trop près des habitations", témoigne une habitante qui préfère rester anonyme, tant la tension entre ces habitants et le maire est forte. L'un de ses voisins, admet même avoir envisagé de déménager, avant de se raviser. Selon lui, sa maison aurait perdu de la valeur à cause de la salle des fêtes.

Le maire tient à maintenir les fêtes de mariage à la Miel

Pour certains, la solution serait d'interdire ces mariages à la Miel. Il n'en est pas question pour le maire Pierre Carles, qui préfère mettre en places des mesures depuis 2014 : limitateur de décibels, limitation de vitesse à 30 kilomètres/heures, ou installation de caméras de vidéo-surveillance.

La rue a été limitée à 30km/h © Radio France - Flora Midy

"Moi je sers l'intérêt général. Il est hors de question d'annuler les mariages. Depuis 2014 la municipalité a été à l'écoute, le nombre de courriers et de consultations le prouve" raconte le maire. Depuis le début de l'année, 20 mariages ont été célébrés : "Parmi tous ces mariages, combien ont véritablement posé problème? Les klaxons ne durent pas une heure non plus, est-ce vraiment gênant?"

Pierre Carles a lancé une consultation en fin d'année dernière, pour que chacun puisse apporter ses solutions. Seize habitants y ont répondu.

Il en sera question lors d'une réunion le 10 octobre prochain entre les habitants et le maire.