A Olivet, la mairie fait appel au coach Nordine Attab pour "mettre les écoliers au pas"

Depuis le mois de novembre dernier, c'est une expérimentation très intéressante qui est menée à l'école Michel Ronfard d'Olivet, dans le quartier du Larry. La ville a fait appel au célèbre coach orléanais, Nordine Attab, pour inciter les enfants à bouger un peu plus au quotidien. " Je savais que la sédantarité gagnait peu à peu les Français. Mais, j'avais envie de partir de données précises pour comprendre le phénomène chez les plus jeunes" explique Nordine. Depuis quelques semaines, une cinquantaine d'élèves ont été équipés de podomètres pour calculer leur activité physique au quotidien. " Je ne m'attendais pas à des résultats aussi faibles" confie le coach. Les enfants réalisaient en moyenne 6.000 pas par jour quand 12.000 pas sont recommandés à leur âge. " On a même trouvé des enfants qui dépassaient à peine les 3.000 pas par jour".

Des circuits rallongés pour aller à la cantine ou à la récré

En lien avec le manager de l'école Ronfard, qui est le référent de la mairie sur place, Nordine Attab a alors réflechi à des moyens simples et rapides pour que les enfants réalisent plus de pas par jour. "On a la chance ici d'avoir une école très grande, avec des extérieurs vastes aussi. Du coup, on a imaginé des circuits pour rallonger la durée de marche quotidienne." Depuis la rentrée de janvier, les élèves de l'école doivent par exemple faire un détour pour aller de leur salle de classe à la cantine. Après la récréation, lls ont aussi un grand tour à effectuer avant de rejoindre leur classe. Sur le temps périscolaire du midi, un épervier marché est désormais organisé pour les enfants qui sortent de la cantine.

Des élèves de l'école Ronfard équipés de podomètre © Radio France - Patricia Pourrez

" En modifiant de petites choses, on arrive à de grandes choses"

" Il y a déjà des résultats" assure Alexandre Sardon, le manager de l'école, " je dirais que chaque élève a augmenté son rythme de 2.000 à 3.000 pas par jour. En plus, ça crée du lien entre les élèves qui se retrouvent sur un parcours ou sur un jeu. C'est très encourageant et finalement en modifiant de petites choses, on arrive à de grandes choses." Si l'opération fonctionne, c'est aussi parce que les enseignants ont joué le jeu en acceptant de revoir les modes de circulation au sein de l'école. " Il n'était pas question de rogner sur le temps scolaire" insiste Alexandre Sardon.

Quant aux éléves, ils sont eux ravis de l'expérience menée. "On n'a pas l'impression de dépenser plus d'énergie et de faire des efforts et pourtant, on fait bien des pas en plus à la fin de la journée" confie Ambre, élève en CM2. "C'est important de bouger si on veut vivre longtemps" explique Théo, autre éléve.

Les nouveaux parcours des élèves avant et après les récréations © Radio France - Patricia Pourrez

Un programme similaire dans toutes les écoles d'Olivet

Les nouvelles habitudes instaurées à l'école Ronfard vont donc rester. Et désormais**, la ville d'Olivet va étudier, école par école, ce qui peut être mis en place pour que les enfants marchent plus au quotidien.** " Il faut vraiment que ça reste des choses simples que les enfants s'approprient et que la marche devienne naturelle pour eux" ajoute Nordine Attab, "peut-être que ces enfants deviendront les moteurs pour changer les habitudes de leurs frères et soeurs et de leurs parents et là, ce sera vraiment une réussite totale".