A Olivet, le ministre Gabriel Attal défend la réforme des retraites en terrain (presque) conquis

Selon le chiffre officiel de la préfecture, il y a eu hier 16 000 manifestants dans le Loiret contre la réforme des retraites, à Orléans , Montargis, Beaugency, Gien et Pithiviers. Mais c'est à Olivet, le soir même, qu'a choisi de se rendre Gabriel Attal pour parler du sujet, à la salle L'Alliage. Le ministre des Comptes publics a fait face à 80 personnes, exclusivement invitées par Stéphanie Rist, députée Renaissance dans le Loiret - une sorte de réunion privée, plus que publique.

Une prise de risque limitée pour Gabriel Attal

"Ce ne sont pas des militants Renaissance, insiste l'entourage de la députée, mais des personnes que Stéphanie Rist a rencontrées dans sa permanence ou sur le marché et qui avaient laissé leurs coordonnées." A l'arrivée, cependant, aucun opposant à la réforme ne s'est exprimé - à l'exception, bien timide, d'un homme se présentant comme "délégué UNSA" chez Malakoff Médéric, la caisse de retraite complémentaire basée à St-Jean-de-Braye, qui a juste déploré que le temps de "discusssions" concédé par le gouvernement soit si court, la réforme devant être adoptée le 26 mars au plus tard.

Si certains intervenants trouvent la réforme trop timide ("pourquoi ne pas reculer l'âge légal à 67 ans comme en Allemagne ?", "pourquoi maintenir la clause du grand-père dans la suppression des régimes spéciaux ?"), d'autres ont surtout fait part de leur inquiétude : inquiétude que la pénibilité ne soit pas suffisamment prise en compte, inquiétude sur l'amélioration de l'emploi des séniors - "J'ai 52 ans, j'ai été licenciée et je peux vous assurer que retrouver un emploi, c'est compliqué" a témoigné une participante - inquiétude enfin de chefs d'entreprise sur l'impact économique du conflit s'il devait durer.

"Personne n'a été pris par surprise avec cette réforme", assure le ministre

Face à ses inquiétudes, Gabriel Attal prend des notes, donne des détails techniques et répète à l'envi que la réforme est "nécessaire et juste" : "Si on ne la fait pas, on perdra notre système de retraites par répartition, je le crois profondément". Aussi, selon lui, faut-il convaincre que la réforme n'est pas "brutale" : "A l'issue de la réforme, 40% des gens partiront à la retraite avant l'âge de 64 ans". Quant à l'ampleur de la mobilisation, "elle est importante mais il n'est pas trop tard pour améliorer le texte."

Gabriel Attal reconnaît tout de même une divergence majeure avec les syndicats : "les syndicats veulent augmenter les cotisations ; nous, nous voulons qu'on travaille plus longtemps, il n'est pas sûr que nous puissions converger là-dessus." Mais, insiste-t-il, "cette réforme a été annoncée clairement par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Nous savons bien que des électeurs ont voté Emmanuel Macron sans valider son projet mais pour combattre Marine Le Pen. Mais le fait d'avoir été très clair dans le cadre de la présidentielle, je ne dis pas que ça donne un mandat, mais en tout cas je dis que personne n'a été pris par surprise." Conclusion, à l'issue de 2 heures d'échanges policés, qu'il aura qualifié de "très enrichissants".

