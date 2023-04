À Olivet, trois entreprises du BTP agissent pour prévenir les accidents du travail

Sur ce chantier de la ZAC du Larry à Olivet, où 43 logements sont en construction, trois entreprises du bâtiment ont décidé de modifier leurs méthodes de travail pour réduire les risques d'accident au travail. Une entreprise spécialisée a mis en place deux échafaudages communs, du travail en moins pour les artisans. "Ça évite pour chaque entreprise de devoir mettre un échafaudage, de l'enlever, d'attendre qu'une autre entreprise fasse la même manœuvre, et ainsi de suite." explique Jean-Yves Sicard responsable de la sécurité.

Plus important, pour les entreprises, cela permet d'assurer la sécurité des employés : "Ça permet d'intervenir en toute sécurité pour tous les travaux en hauteur. Sur le bâtiment que nous construisons, il y a quatre étages, si vous chutez de tout là-haut, il y a des conséquences graves." indique Jean-Yves Sicard

Pour les entreprises, cela n'a que des avantages : "Pour nous la pose d'un échafaudage, c'est une mission à part. On peut se consacrer pleinement à notre métier." explique Stéphane Le Breton, responsable régional des couvertures Lopez, entreprise qui a cinq salariés sur le chantier. "Nous sommes dans un secteur tendu, donc c'est précieux."

Le chantier de la ZAC du Larry à Olivet où les échafaudages sont à la disposition des entreprises © Radio France - Antoine Vandendrische

Une grue a aussi été laissé à disposition pour déplacer plus facilement le matériel. "C'est important car on travaille sur les toits." se réjouit Stéphane Le Breton "Quand on arrive en tant que couvreur sur un bâtiment de quatre étages, et qu'on se dit 'on n'a pas fini de monter', c'est dur. Là au moins nous sommes sur place. C'est un gain de temps, moins de fatigue et puis les gars sont de bonne humeur."

Les organismes de prévention veulent démocratiser cette méthode de mutualisation sur plus de chantier : "La prévention ça doit se traiter en phase de conception d'un projet. C'est là que l'on prend les bonnes décisions de sécurité pour construire un bâtiment." analyse Jean Beaumont, en charge de la prévention des risques professionnels pour la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail).

Depuis le début de l'année, l'inspection du travail a arrêté 57 chantiers dans la région Centre-Val de Loire, jugés trop dangereux pour les artisans.