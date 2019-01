VIDEO - En Béarn, une bataille de boules de neige sans neige

Pau, France

Une salle de réalité virtuelle ouvrira prochainement en Béarn. Anaïs Vasseur a fait ses études à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, après un service civique et plusieurs emplois dans l'insertion, elle a décidé de créer son entreprise avec son compagnon. Arcade VR ouvrira le 23 janvier à Lescar, boulevard de l'Europe. Le jeune couple a fait appel au financement participatif pour un investissement inférieur à 100 000 euros. À Oloron-Sainte-Marie, ils ont eu l'opportunité d'installer deux jeux à la boutique éphémère : un jeu d'escalade et un jeu de bataille de boules de neige. De quoi faire oublier le manque de neige sur les pistes des stations, même si la Pierre Saint-Martin a pu ouvrir une partie de son domaine.

bataille de boules de neige virtuelle Copier

Ça se passe comme dans la vraie vie, sauf qu'on est pas mouillé. Mais si j'étais à la Pierre Saint Martin, je ne serais pas mouillé non plus! La seule vraie différence c'est le manque d'impacts, on ne ressent pas les impacts.

Pour jouer il faut s'équiper d'un casque et actionner deux manettes, c'est ce qui permet d'avancer ou de lâcher les boules de neige. C'est étonnant à regarder, on voit les joueurs gesticuler dans tous les sens, et on suit leurs mouvements sur l'écran de contrôle. À Lescar, il y aura huit zones de jeu et deux simulateurs.