A Onans, un groupe d'amis se retrouve dans son ancienne école, plus de 40 ans après l'avoir quittée

L'émotion se lit sur les visages : certains ne se sont pas vu depuis les années 80 ! Une vingtaine d'anciens élèves de l'école d'Onans dans le Doubs se sont retrouvés ce dimanche 28 mai pour se rappeler leurs souvenirs d'enfance et se donner des nouvelles. Agnès n'a pas hésité à faire les 600 km qui la sépare désormais de son village d'origine juste pour revoir sa bande d'amis : "Je me souviens d'une grand-mère qui ramassait de l'herbe pour ses lapins. Elle la mettait dans un grand panier qu'on vidait à chaque fois qu'elle tournait le dos !", raconte-t-elle en souriant. Ce dont tous se souviennent, ce sont surtout ces "bêtises d'enfants qui nous faisaient tant rire et qu'on ne ferait évidemment plus aujourd'hui".

ⓘ Publicité

loading

Depuis, près de 40 ans ont passé et au moment de se revoir, "il faut déjà reconnaître les visages !", plaisantent certains. Ils prennent des nouvelles de leurs familles, toutes originaires de ce village de seulement 300 habitants où tout le monde se connaissait à l'époque. "Ca fait du bien, c'est exceptionnel de pouvoir raconter tout ce qui s'est passé en l'espace de toutes ces années", se réjouit Bernard. Il est l'un des deux membres de cet ancien groupe d'amis à avoir organisé l'évènement. Avec son amie Béatrice, ils ont mis près d'un an à fixer ce rendez-vous dans l'ancienne cours d'école. "Il a fallu qu'on fasse une véritable enquête sur Facebook, qu'on envoie des messages à tout le monde et qu'on trouve une date !" Un travail de longue haleine mais dont ils sont désormais fiers.

loading

Passage obligé pour ces anciens élèves : l'abri de bus du village, leur QG. Et ils sont unanimes : "c'est vrai qu'on l'a dégradé gentiment et qu'il a fallu plusieurs fois que la Maire de l'époque le fasse nettoyer !" Alors, dans les années 80, quand elle leur à proposer de repeindre à leur goût ce lieu dans lequel ils se retrouvaient tous les jours de l'année, ils n'ont pas hésité. Liliane s'en souvient bien puisque c'est elle qui a fait la peinture : "une fresque d'un petit Poulbot avec sa valise qui partait à Paris". Aujourd'hui, avec ses anciennes copines, elles ont tenté de gratter sous la peinture blanche qui a remplacé la sienne, sans grand succès, mais rien n'est perdu : "on devrait aller voir dans les archives de la mairie", lui souffle son amie. A leur côté, Lola, 9 ans seulement, les yeux ébahis devant ces retrouvailles espère qu'elle vivra la même chose avec ses amies et résume : "c'est ça l'amitié !"