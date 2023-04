A Orléans, 300 motards défilent contre le futur contrôle technique obligatoire

Ils ont défilé sous le soleil, ce samedi après-midi, à Orléans. Plus de 300 motards ont manifesté pour dire non au contrôle technique qui pourrait devenir obligatoire d'ici la fin de l'année. Le Conseil d'Etat demande au gouvernement de l'imposer aux deux roues, motos et scooters, comme cela existe pour les voitures. Cela fait des années qu'on en parle. Et les motards le rejettent en bloc.

ⓘ Publicité

"On s'occupe de nos motos, occupez vous des routes"

Venus du Loiret, de la Nièvre, du Cher et même du sud de la région parisienne, ils s'étaient rassemblés au rond-point du Novotel de La Source sur la RD 2020. Ils sont partis en cortège jusque sur la Tangentielle en passant par les bords de Loire, sans entrer dans le centre-ville d'Orléans. Ils ont évidemment ralenti la circulation. Avec ce slogan Occupez-vous des routes, on s'occupe de nos motos !

Départ en cortège de La Source, direction les boulevards d'Orléans - Lydie Lahaix

Pour Franck Clouzet le président de la FFMC 45, la Fédération des motards en colère du Loiret c'est une aberration, cela ne sert à rien, à part à faire de l'argent, dit-il. "C'est non purement et simplement, on n'en veut pas car ce n'est pas une mesure de sécurité, cela n'apporte rien à nos motards, donc nous le refusons". Franck Clouzet ajoute, "0,3% des accidents sont liés à des causes mécaniques, contre 30% de la mortalité qui est liée aux infrastructures routières défaillantes".

Les motards sont opposés au contrôle technique, qu'ils estiment réaliser eux-mêmes régulièrement. - Lydie Lahaix

Parmi ces motards en colère, une vingtaine étaient venus du Berry comme Sébastien Aufauvre, habitant Nohant-en-Goût. "Nous sommes partis de Bourges pour rejoindre un autre groupe à Vierzon et on a repris d'autres motards à Salbris. Sur sa moto, il y a l'autocollant "Non au CT" car dit-il "on a vraiment l'impression que c'est juste pour faire de l'argent et pour obéir au lobby de certaines grandes marques de contrôle technique".

Les motards berrichons dans le cortège orléanais - Lydie Lahaix

Contrôler leurs deux-roues les motards le disent tous, ils sont formés pour cela lors du permis moto, ils doivent être capable de le faire. "Notre sécurité c'est la première de nos préoccupations, quand on monte sur notre moto on veut juste rentrer en vie chez nous le soir" reconnait Franck Clouzet.

"On ne roule pas avec des poubelles"

Le président de la Fédération des motards en colère du Loiret, enfonce le clou. "On ne roule pas avec des machines qui sont dangereuses et on n'a pas besoin d'un contrôle technique obligatoire qui serait là juste pour nous prendre cinquante balles tous les deux ans. Et ne rien apporter de concret à la sécurité".

Aucun calendrier précis n'est fixé pour l'instant sur la mise en place de ce futur contrôle technique des deux roues, mais le ministère des Transports assure travailler dessus.

Le slogan du jour "Occupez-vous des routes, on s'occupe de nos motos" - Lydie Lahaix

Sur leur parcours, les motards se sont arrêtés plusieurs fois, pour signaler au sol des endroits qu'ils jugent dangereux pour leur propre sécurité. Les motards du Loir-et-Cher, quant à eux étaient partis manifester avec ceux d'Indre-et-Loire, à Tours.