Depuis la nuit de lundi à mardi, une partie des habitants du centre-ville d'Orléans est privée de chauffage et d'eau chaude. Une canalisation du réseau de chaleur a rompu, près de la médiathèque : elle alimente de nombreux bâtiments et immeubles. Des travaux d'urgence sont en cours.

A Orléans, 800 foyers privés de chauffage et d'eau chaude à cause d'une rupture de canalisation

Une rupture de canalisation enterrée s'est produite à Orléans près de la médiathèque, au niveau du boulevard Rocheplatte, dans la nuit de lundi à mardi, dans le réseau de chaleur de la SODC (société orléanaise de distribution de chaleur), indique la Ville d'Orléans.

800 foyers concernés

Cette rupture a entrainé l’arrêt total du chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments raccordés, qui sont situés boulevard Rocheplatte, boulevard Jean Jaurès, quartier Madeleine, Porte Madeleine, et rue des Carmes ainsi que dans le centre-ville. Les deux gros lycées publics, Jean-Zay et Pothier, sont concernés , ainsi que 800 foyers au total.

"Des investigations sont en cours afin d’identifier l’origine du sinistre et des travaux d’urgence sont programmés afin de rétablir une reprise progressive du service", indique la SODC, sans calendrier précis.