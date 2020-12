A Orléans, après des travaux, le virage de la cathédrale devrait être beaucoup moins glissant et dangereux

Ce virage, face à la cathédrale et à l'office du tourisme, est bien connu des orléanais : avec ses pavés, il est en effet particulièrement glissant et provoque des accidents de vélos et voitures. La Ville annonce que des travaux viennent d'être effectués pour rendre la chaussée plus rugueuse.