Journées mondiales sans téléphone portable : à Orléans, les écrans envahissent les foyers

Du dimanche 6 au mardi 8 février 2022, se déroulent les journées mondiales sans portable, mais difficile de faire sans. Et quand ce sont les vacances (comme actuellement dans l'académie d'Orléans-Tours, dans la zone B) il faut gérer le temps passé devant les écrans.

Selon une étude Ipsos, Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique et l'Unaf, publiée le 4 février 2022, 53 % des enfants déclarent que leur consommation d’écrans a augmenté. Il y a aussi l'effet pandémie. Les enfants passent plus de temps sur les écrans qu’avant la pandémie. Entre 2019 et 2021, on note une augmentation de l’utilisation de l’ensemble des écrans par les enfants.

Les écrans avant trois ans, c'est non !

Pour Fabienne Kochert, pédiatre à Orléans, il faut privilégier l'échange et l'activité physique. "L'enfant a besoin d'interaction avec son environnement et ses parents. Il ne devrait pas y avoir de temps sur les écrans pour les enfants. Avant trois ans, c'est non. Au-delà il faut que ce soit accompagné et le but c'est de ne pas être passif devant son écran."

Fabienne Kochert, pédiatre à Orléans et présidente de l'association nationale de pédiatrie ambulatoire © Radio France - Anne Oger

À Orléans, les familles n'échappent pas aux petits et grands écrans. Chez Marie, les enfants ont six et huit ans et les règles sont claires. "Le temps sur les écrans sont encadrés. Il y a un temps le mercredi après-midi d'environ 1h30 maximum et le week-end."

Occuper les vacances

Mais il y a aussi les jeux vidéo. C'est le cas de William. À 10 ans, il peut passer jusqu'à quatre heures devant son jeu favori "Zelda". Un moment qu'il apprécie. Alors pour les vacances, sa grand-mère Brigitte a tout prévu. "J'essaie d'organiser la journée pour que mon petit-fils soit le plus possible dehors. On va visiter un château, aller au cinéma par exemple." Entre les écrans et les journées avec mamie, William a choisi. "Je préfère me balader avec mamie. Les jeux vidéo c'est plus le mercredi et les week-ends."

Dans une autre maison orléanaise, il y a Lou, six ans. Sa grand-mère Annie la voit depuis longtemps utiliser les écrans "J'ai revu des photos d'elle à 18 mois et elle avait déjà le téléphone entre les mains pour regarder des photos. Aujourd'hui, elle passe du temps devant les écrans le matin avant l'école et le soir, au moins 20 minutes." La pédiatre Fabienne Kochert indique qu'il est important de ne pas laisser les enfants seuls devant la télé et d'expliquer les programmes en fonction des âges.