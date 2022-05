A Orléans, de gros travaux débutent pour consolider le pont Thinat

Vous avez peut-être déjà vu les pancartes ou les engins de chantiers en passant dans le secteur ? De gros travaux sont lancés sur le pont Thinat à Orléans pour consolider le mur de soutènement de la tête nord. La Métropole d'Orléans, qui a en charge la surveillance des ouvrages d'art sur son territoire, a décelé des faiblesses dues à l'érosion des matériaux qui composent ce mur.

Des clous et des bactéries pour soutenir le mur

Dans un premier temps, les travaux vont consister à consolider, avec des clous de six mètres de long, les deux côtés du mur de soutènement. Les ouvriers s'attaqueront ensuite au mur de front, parallèle au Canal d'Orléans. Et là, c'est une technique assez particulière qui sera utilisée : des bactéries seront introduites par forage et elles permettront de transformer le sable en roche. On appelle cela une " biocalcification".

Les côtés du mur de soutènement - Orléans Métropole

Le mur de front où seront introduits des bactéries pour une biocalcification - Orléans Métropole

Un vrai risque d'effondrement

Pour la Métropole d'Orléans, ces travaux sont plus que nécessaires pour éviter que le mur de soutènement ne s'écroule. C'est ce qui s'est passé en 2018 sur un pont de Gennevilliers, dans les Hauts de Seine. "C'est un pont qui a déjà 50 ans et forcément, à l'époque on ne pensait pas à la durabilité comme aujourd'hui" explique Christophe Robert, le responsable des ouvrages d'art à la Métropole. " On s'en aperçut à un moment qu'on avait un désordre potentiel d'autant plus à surveiller que si rupture il y a sur ce genre d'ouvrage, c'est une rupture catastrophique et un effondrement immédiat".

On est conscient que ça va perturber mais on n'a pas le choix

A partir du 11 mai et jusqu'au 29 juillet, ces travaux vont fortement impacter la circulation sur le pont. Il n'y aura plus qu'un passage en 2x1 voie sur la partie nord du pont. " On est conscient que ça va perturber mais on n'a pas le choix. On a donc privilégié une partie des congés (d'été) pour réaliser ces travaux" insiste Alain Touchard, le vice-président chargé de la voirie à la Métropole d'Orléans. Dans tous les cas, le pont ne sera jamais totalement fermé à la circulation. Des déviations locales seront proposées. Enfin, la piste cyclable et piétonne n'est pas concernée par les travaux.