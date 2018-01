Pont de l'Europe, Orléans, France

C'est une idée lancée par le maire d'Orléans, Olivier Carré, qui fait grandement réagir ! Investir la friche d'1,2 hectare située au nord du pont de l'Europe, entre la Place Paul Bert, le Faubourg Madeleine et les bords de Loire., et y installer une Cité Musicale : un nouveau conservatoire de musique et un nouvel Astrolabe. Un espace sur lequel les projets se sont succédés, sans qu'aucun n'aboutisse.

Il y a un énorme potentiel avec la proximité de la Loire

Dans ce projet, il y a ceux qui sont vraiment emballés. C'est par exemple le cas de Fred Robbe, le directeur de l'Astrolabe. Un projet de déménagement avait déjà été évoqué, la Scène de Musiques actuelles aurait pu investir le centre-ville, dans l'ancien hôpital Madeleine.

Mais ce nouvel emplacement est également très intéressant : "On est pas trop éloigné du centre-ville puisqu'il y a le tramway qui arrive par là. On est aussi dans une idée d'élargissement de la ville. Il y a un énorme potentiel avec la proximité de la Loire, avec une orientation plein ouest. Si effectivement il y a un projet architectural conçu pour valoriser tout cela, ça peut être extrêmement intéressant."

Reste quand même quelques détails à considérer... Fred Robbe explique par exemple avoir des exigences sur la surface qui sera allouée à ce nouvel Astrolabe.

Des riverains un peu plus sceptiques

D'autres sont un peu moins convaincus... c'est par exemple le cas de Christian Dumerain, le président de l'Adaqoo (association Défense et Aménagement Quartier Orléans Ouest). Il se bat depuis plusieurs années pour valoriser et dynamiser ce quartier, et ce projet de Cité Musicale, ce n'est pas exactement ce qu'il attendait : "Nous souhaitions des commerces pour attirer du monde, peut-être des habitations ou un espace ludique. Quelque chose en lien avec la Loire, en lien avec les quartiers, qui puisse amener une dynamisation pour tout le monde." Pour autant, il ne ferme pas la porte à ce projet : "Si c'est bien mené, et que ça s’intègre bien à la vie du quartier, pourquoi pas ! Nous sommes ouverts à la discussion."

Des discussions, il risque de y en avoir quelques unes dans les prochaines années ! Cette Cité Musicale pourrait voir le jour d'ici 2023 ou 2024.