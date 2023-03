A Orléans, des questions autour de la sécurité d'une résidence pour femmes victimes de violences

"Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, assez de blabla, place aux actes !" C'est le cri d'alarme que lancent dans un tract les syndicats de l'Aidaphi. L'association, qui compte 1 200 salariés, est l'un des plus gros organismes régionaux de prise en charge des personnes en difficulté, et elle gère notamment une résidence hébergeant des femmes battues. Installée depuis 3 ans dans un bâtiment censé rester secret et situé près du centre-ville d'Orléans, la résidence de 3 étages compte 37 logements, dont 10 places dédiées à l'accueil d'urgence (SAI, service d'accueil immédiat). Un lieu si peu sécurisé que plusieurs intrusions ou tentatives d'intrusions ont été recensées ces derniers mois.

Une intrusion avec bidon d'essence et briquet

La dernière en date remonte au 7 mars et elle fait froid dans le dos : "Un conjoint violent, qui ne supportait pas l'idée d'être séparé, a réussi à s'introduire dans le logement de son ex-compagne, raconte Jean-Philippe Plaine, éducateur spécialisé et délégué CGT à l'Aidaphi. Comme elle n'était pas là, il a fini par prendre la fuite après avoir été repéré, en laissant sur place un bidon d'essence et un briquet : on a sans doute frôlé le drame." Un incident loin d'être isolé, car "ce bâtiment est à la fois un gruyère et un labyrinthe, où il est facile d'entrer et de se cacher."

Le sentiment d'insécurité parmi certaines résidentes est tel qu'on arrive à des situations ubuesques : "Récemment, une résidente a préféré aller se réfugier chez une amie parce qu'elle ne se sentait pas suffisamment en sécurité ici ! dénonce Jean-Michel Mesaric, délégué Sud. Quand j'entends ça, en tant que travailleur social, cela me met hors de moi. Ce n'est pas possible. On a un devoir de vigilance vis-à-vis d'un public vulnérable, la sécurité c'est quand même le premier besoin qu'on doit assurer aux personnes qu'on héberge et qu'on accompagne."

Des travaux de sécurisation actés depuis... 2021 !

Cela fait pourtant 3 ans que les syndicats listent régulièrement lors des réunions de CSE (comité social et économique) les travaux de sécurisation à effectuer : actuellement, il n'y a ni portail sécurisé, ni caméra de surveillance, ni visiophone, ni alarme anti-intrusion, ni allumage automatique des espaces extérieurs, ni entrave d'accès aux étages... "Lorsque la décision a été prise en 2020 d'investir ce bâtiment, on nous parlait de 180 000 euros de travaux nécessaires, on n'en a jamais vu la couleur, explique Jean-Philippe Plaine. En attendant, des femmes qui fuient les violences sont susceptibles d'être retrouvées et agressées par leur ex-conjoint et les salariés craignent un face-à-face avec un potentiel agresseur."

Parmi les différents logements, 10 places sont réservées en SAI (service d'accueil immédiat) pour des femmes fuyant leur conjoint violent © Radio France - François Guéroult

Dans une réponse au tract intersyndical, la direction de l'Aidaphi se dit "consciente des impératifs de sécurité" et affirme avoir pris quelques mesures depuis l'intrusion du 7 mars : recours à une société de gardiennage (sans que cela permette une surveillance 24h/24), changement du code d'accès du digicode, enlèvement d'une gouttière qui permettait d'accéder par le toit. Quant aux travaux de sécurisation en tant que tels, "ils ont été actés dès 2021" avec le propriétaire (l'office HLM Les Résidences de l'Orléanais) qui doit les mener à bien : "toutefois, leur réalisation nécessite une ingénierie et des demandes d'autorisation, qui prennent du temps, ce que nous déplorons", conclut la direction, sans donner de calendrier, et en soulignant qu'il ne faut "pas transformer ce lieu en prison." "On ne dit pas que les choses se font simplement, mais là ça fait 3 ans que ça dure, soupire Jean-Michel Mesaric. 3 ans ! Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'il se produise un drame pour de bon ?"