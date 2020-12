A Orléans, Jade et Arthur sont encore les prénoms de l'année pour 2020

La mairie d'Orléans publie le top 10 des prénoms les plus donnés en 2020, alors que les services de l'état-civil ont enregistré un peu moins de naissances que l'année précédente, et un peu plus de décès. Les élus ont aussi célébré beaucoup moins de mariage, en raison de l'épidémie de Covid 19.

Comme en 2019, ce sont les prénoms Jade et Arthur qui prennent la tête du top 10 des prénoms les plus donnés en 2020 par les jeunes parents orléanais. Jade, Louise, Alice et Emma sont les prénoms favoris pour les filles. Arthur, Léo, Lucas, Adam, Louis, Jules et Gabriel pour les garçons.

Le Top 1à des prénoms à Orléans - mairie Orléans

Mia et Victoire, Ibrahim et Nathan, ont eu aussi leur petit succès.

Moins de naissances, plus de décès

Cette année est marquée par une légère baisse des naissances enregistrées par les services de l'état-civil de la mairie d'Orléans. 4776 naissances en 2020, soit 89 de moins qu'en 2019. Mais Orléans reste une ville plutôt dynamique, du point de vue des naissances.

L'épidémie de Covid 19 a bien sûr eu des conséquences, dans l'organisation des mariages. Ainsi, les élus orléanais ont célébré 353 mariages en 2020, 53 de moins qu'en 2019. Et 314 PACS ont été conclus cette année, 117 de moins qu'en 2019.

L'état-civil de la ville d'Orléans a enregistré 2060 décès en 2020. C'est 31 de plus que l'année précédente.