A Orléans, Jean-Marie Chapuis passe la main après "52 réveillons de Noël avec les isolés"

Jean-Marie Chapuis n'est plus président du "Noël des isolés". Après avoir passé 28 ans à la tête de cette association solidaire qui organise chaque année un réveillon pour les isolés (annulé cette année pour cause de Covid-19), cet orléanais de 65 ans passe la main et raconte ses souvenirs.

Face à la relance de l'épidémie de Covid-19, les associations caritatives ont toutes renoncé à organiser un grand repas de fête pour les plus démunis : c'est le cas de l'association orléanaise "Le Noël des isolés" qui a annulé ses repas de réveillon dans l'agglomération orléanaise pour la deuxième année consécutive, "une décision douloureuse".

52 réveillons de Noël passés avec les isolés !

Dans cette association, créée en 1988 à Orléans, mais qui existait auparavant sous le nom "Le Noël des petits frères des pauvres", une page se tourne puisque Jean-Marie Chapuis qui en était le président depuis 1993, a passé la main. A 65 ans, ce père de quatre enfants (dont Baptiste et Grégoire, tous deux élus socialistes, le premier à la Ville d'Orléans, le second à Fleury-les-Aubrais) raconte avoir passé le réveillon de Noël durant les 52 dernières années, non pas chez lui, mais avec des personnes seules : "j'ai fait mon premier Noël avec les isolés à l'âge de 13 ans", raconte-t-il

Un moment de partage"

Le repas avait lieu à l'ex-salle Yvremont d'Olivet, il y avait plus de 200 personnes, "une grande famille" parce qu'il y a des gens, du fait de la solitude, qui vivent très mal cette période de fêtes, raconte Jean-Marie Chapuis : "c'est une belle aventure avec beaucoup d'amitié qui se crée dans ce réveillon là, c'est le moment de Noël. C'est toujours un moment de partage. C'est un moment de fête, mais aussi de partage et d'écoute de l'autre. C'est ça, c'est beau, c'est intéressant".

Le Noël des isolés 2017 - Baptiste Chapuis

Au moment de se remémorer ces nombreux Noël des isolés, Jean-Marie Chapuis se souvient que ces réveillons "duraient toute la nuit" ou presque. "Passer le cap de Noël signifie, pour moi, passer minuit, c'est pour ça qu'on fait la fête jusqu'à une heure du matin. C'est un peu de ma faute parce que je poussais les bénévoles à aller jusqu'au bout de la nuit pour fêter Noël avec des gens qui n'ont pas la chance de le vivre en famille. Ce soir là, ceux qui sont là, c'est qu'ils sont tous seuls. Et on accepte de venir passer sa soirée à côté d'un détenu sorti de prison, d'un toxicomane ou d'une personne qu'on a croisé l'après midi, qu'on n'a pas regardé, de passer le réveillon ensemble, ça, c'est fort. Quand vous avez autour d'une table des gens qui sont rassemblés comme ça, moi, ça me faisait des frissons !"

Une histoire de famille

Cette association "Le Noël des isolés" désormais présidée par Claire Fradot a pour objectif d'offrir un moment de chaleur et de convivialité aux personnes seules. Pendant toutes ces années, Jean-Marie Chapuis y a entrainé toute sa famille : sa femme et ses quatre fils Mathieu, Baptiste, Antonin et Grégoire participaient, il n'était pas question pour eux de rester à la maison ce soir-là.

"Mes enfants m'ont suivi dans ces réveillons. Le plus jeune devait avoir à peine trois semaines pour son premier Noël des isolés, il était dans un couffin à côté de nous. Les enfants ont grandi, après, et se sont mis à jouer du saxo, c'est eux qui faisaient l'animation. Et puis les copains, les copains des copains, les beaux parents après quand tout le monde grandit, chacun vient apporter sa petite pierre à l'édifice, c'est toujours un moment fort. Tous les bénévoles qui se regroupent aussi. Et des amitiés qui se créent pour préparer cette fête et passer cette soirée de Noël tous ensemble. Maintenant après plus de 52 ans de réveillon avec les personnes qui étaient seules le soir de Noël, c'est la retraite, la retraite des Noëls. Mais c'était une belle expérience à vivre. C'est très enrichissant. Il y a de très belles rencontres !"