A Orléans, l'éclairage public coupé la nuit entre 1h et 5h du matin

Certains l'ont déjà remarqué dans leur quartier, car l'entrée en vigueur de cette mesure a été progressive tout au long de cette semaine. A Orléans, l'éclairage public est désormais coupé la nuit entre 1h et 5h du matin dans la plupart des secteurs. Et ce sera partout à partir de la nuit prochaine, celle du 23 au 24 novembre. Annoncée fin octobre par la mairie d'Orléans , cette coupure des réverbères, associée à d'autres décisions, doit permettre d'économiser autour de 660.000 euros.

Des exceptions existent, malgré tout. Les axes situés sur les tracés des deux lignes de tram ne seront éteints qu'entre 1h30 et 4h du matin, pour ne pas perturber le fonctionnement du réseau. La rue de Bourgogne, considérée comme une zone de forte activité nocturne, restera elle éclairée plus longtemps également, avec une extinction des réverbères uniquement entre 3h et 5h du matin du jeudi au samedi. Certaines zones résidentielles ne sont pas non plus concernées.

Le détail communes par communes sur le site de la métropole d'Orléans

Les autres mairies de la métropole ont elles aussi pris des mesures concernant leur éclairage public, avec des horaires variables selon les communes. Le détail est disponible sur le site internet de la métropole d'Orléans .

Les principales mesures d'extinction de l'éclairage public dans les communes de la métropole d'Orléans - Métropole d'Orléans

A Orléans, les illuminations de Noël seront allumées ce jeudi 24 novembre au soir, une semaine plus tard que d'habitude. Et elles sont totalement absentes rue Jeanne d'Arc. Le marché de Noël, qui ouvre ses portes ce vendredi 25 novembre, sera lui éteint le soir dès 20h en semaine et 20h30 le samedi.