A Orléans, la "cité musicale" pourrait voir le jour à la tête Nord du Pont de l'Europe

Par François Guéroult, France Bleu Orléans

Rebondissement dans le projet de "Cité musicale" portée par la ville d'Orléans et qui doit réunir le Conservatoire et l'Astrolabe en un seul lieu : ce n'est plus Porte Madeleine, mais la tête Nord du Pont de l'Europe qui est privilégiée par le maire Olivier Carré.