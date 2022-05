A Orléans, la guinguette du quai du Châtelet rouvre ce jeudi et devient le Ponton

Avec le retour des beaux jours, les quais de Loire s'animent à Orléans. Et ça va encore monter d'un cran ce jeudi avec le retour de la guinguette du quai du Châtelet. Elle vient de changer de nom et de gérants. Elle mise sur le 100% local sur la table comme sur la scène.

C'est un nouveau départ pour la guinguette, du quai du Châtelet, à Orléans. Elle vient de changer de nom et de gérants. Après 10 étés sur place, l'équipe de la Sardine a jetté l'éponge l'an dernier. La mairie d'Orléans a donc lancé un appel d'offres pour animer le lieu. "On a eu 5 dossiers, tous les 5 très bons" explique Martine Grivot, la conseillère spéciale du maire sur la Loire. Au final, c'est le dossier de trois orléanais, associés pour l'occasion, qui a été retenu : l'association Shruti Box pour la musique et les gérants du bar les Dix Fûts et du restaurant du Glouglou. Tous sont désormais aux commandes du Ponton, le nouveau nom de la guinguette.

C'est un lieu magique et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire sur ce ponton

" C'est vraiment un lieu magique. Moi même, j'y ai passé de superbes soirées. Et donc avec les Dix Fûts et Glougou, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. C'est aussi la volonté de participer au dynamisme local " explique Emmanuelle Hullot, chargée de la programmation musicale. Ce qui a beaucoup compté dans le dossier de candidature des trois nouveaux gérants, c'est leur volonté de proposer du 100% local ou presque sur la scène comme à la table. " Moi, j'essaie déjà de faire beaucoup de local et de bio dans mon restaurant le Glouglou." explique Félix Leblanc. "Par exemple, je propose des vins naturels sans intrants, je vais continuer à la guinguette". Le gérant du Dix Fûts lui aussi mise sur le local : sur les 4 bières en vente à la guinguette, 2 bières seront de Mardié et Chécy et une autre de Lamotte-Beuvron. Il y aura également du cidre issu d'une exploitation de Loury.

La guinguette en soirée - Ville d'Orléans

Côté scène et musique, les gérants du Ponton veulent aussi programmer un maximum d'artistes locaux. "On veut faire sans intermédiaire et en privilégiant les talents locaux. Par exemple, on aura Orphéum Black, Chatain, Liz Van Deuq et quasiment tous nos DJ sont d'Orléans car il y a des DJ de très bon niveau ici" précise Emmanuelle Hullot. Pour cette programmation, la ville d'Orléans aide à hauteur de 25.000 euros.

Des barbecues géants et ouverts à tous

Parmi les nouveautés de la guinguette , il y aura des ateliers autour de la Loire, de l'environnement, des vélos. "On veut vraiment être visible pour les touristes de la Loire à Vélo" insiste Emmanuelle Hullot. Enfin, sur 3 dimanches cet été, le Ponton proposera des BBQ. " On va mettre des barbecues à disposition. On s'occupe des braises et de la sécurité et vous amenez vos saucisses ou vos légumes. La seule condition, ce sera de prendre un petit verre ou un accompagnement. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du Ponton un lieu de vie et d'échanges."

Le Ponton, c'est quai du Châtelet, à Orléans, jusqu'au 25 septembre. Du mardi au samedi, de 16 heures à minuit et le dimanche de 16 heures à 23 heures.