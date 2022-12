À Orléans, la magie du "Noël des isolés" fait des heureux après deux ans d'absence

Un spectacle, quelques cadeaux, un bon repas et surtout du monde avec qui partager la magie de Noël. Passer les fêtes entourés de ses proches est une chance que de nombreux Loirétains n'ont pas. Cette année, ils peuvent compter sur le retour du Noël des isolés , une véritable institution dans la métropole.

ⓘ Publicité

L'association organise chaque année une soirée pour celles et ceux qui n'ont personne avec qui passer le réveillon de Noël : veufs, divorcés, sans-abris ou personnes vivant loin de leur famille. Une tradition vieille de 50 ans stoppée nette en 2020 et 2021 par la Covid-19. "Nous étions tellement déçus, chaque année, de devoir annuler", raconte Claire Fradot, la présidente de l'association, qui accueille ce samedi les invités avec un large sourire. "Redémarrer cet événement cette année, c'est juste de la joie pure."

"Redémarrer cet événement cette année, c'est juste de la joie pure"

C'est donc après deux ans d'absence que l'association remet le couvert, avec une édition en plus petit comité pour éviter les risques. Ce samedi soir, ils étaient 200 orléanais, répartis dans deux salles différentes, à fêter le réveillon de Noël, contre 400, répartis sur trois lieux, lors de la dernières édition en 2019. "Avant, on avait des personnes qui venaient sans s'inscrire et cette année ce n'est pas le cas", constate Claire Fradot. "C'est bien la preuve que quelque chose s'est perdu en deux ans, mais ce soir on rappelle à ces personnes qu'on est là pour qu'ils ne passent pas Noël tout seul."

A Orléans, l'association Le Noël des isolés met les petits plats dans les grands pour son retour : foie gras, biche... un vrai repas de fêtes offert aux invités. © Radio France - Cécile Da Costa

"Cette soirée, c'est un entracte dans notre vie habituelle"

Autour de cette grande tablée, bénévoles et invités se mélangent. Ils sont d'ailleurs 80 ce samedi soir, à s'être porté bénévole sur les deux lieux, pour organiser la soirée. Certains ont même les deux casquettes ce samedi soir. Marie-Françoise a d'abord connu le Noël des isolés en tant que bénévole, il y a plus de vingt ans. Ce samedi soir, elle risquait de passer le réveillon seule, c'est donc en tant qu'invitée qu'elle assiste au spectacle avant le repas.

Pour elle, cette soirée c'est aussi l'occasion de se faire des amis. "On se retrouve tous les ans", s'amuse-t-elle en regardant sa voisine. "C'est un entracte dans notre vie habituelle, ça nous change", explique de son côté Jean-Philippe. Il était venu la première fois en 2019, avant que tout s'arrête. Après deux ans loin de sa famille pour Noël, c'est un soulagement. "Plutôt que d'être enfermé, chez soi, devant sa télévision à ne rien faire. Là il y a un spectacle, de l'ambiance, du monde, ça change du tout au tout."