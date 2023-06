A Orléans, la Maison de la Déficience Visuelle et de l'Autonomie est déjà sur les rails

" On est à quelques mètres de la station de tramway Braille, on ne pouvait donc pas trouver mieux comme site" s'amuse Michel Brard, le président de la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France Val de Loire. Depuis 2019, lui et la fédération travaillent sur ce projet de maison unique pour l'accueil des déficients visuels. " Jusqu'à présent, on avait plusieurs antennes sur Orléans, pas vraiment accessibles. On a donc eu l'idée d'un lieu unique, accessible et qui soit une véritable plateforme de services pour les déficients visuels." A la fin de l'année 2021, des bureaux ont donc été achetés au 7 rue Antigna, entre la gare d'Orléans et le faubourg Bannier. Après plus d'un an de travaux, financés par la Ville d'Orléans, le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire, la Maison de la Déficience Visuelle et de l'autonomie a ouvert ses portes en septembre 2022, sur près de 500 mètres carrés.

ⓘ Publicité

Concrètement, cette maison a pour mission d'aider les déficients visuels dans toutes leurs démarches. Ca va du soutien psychologique à des cours de braille en passant par un suivi administratif. " Toute personne qui entre ici, y compris un aidant, sera écouté et guidé" insiste Michel Brard. Le Service d'accompagnement à la vie Sociale propose, par exemple, du matériel en prêt comme des loupes électroniques. " On est là pour guider les personnes dans leur choix, leur montrer les différents produits sur le marché. Et, l'accès au numérique, c'est l'une des premières demandes" explique Lilian, ergothérapeute. La Maison de la Déficience Visuelle a également installé une cuisine avec des outils adaptés à la basse vision. Elle propose également de cours de locomotion. " On doit être une référence en matière de domotique, de bureautique..tout ce qui peut aider dans la vie au quotidien et la vie professionnelle des déficients visuels".

Des loupes électroniques mis à disposition à la Maison de la Déficience Visuelle © Radio France - Patricia Pourrez

En s'installant dans des locaux plus grands et plus fonctionnels, la Fédération des Aveugles Val de Loire a pu également lancé des ateliers de loisirs autour de la poterie, la mosaïque ou encore l'anglais. Marie-Line a été l'une des premières à s'inscrire. "Quand on est aveugle, on a la tête chargée comme un ordinateur. On se renferme un peu sur nous-même alors c'est très important de voir du monde, de discutter. Ici, c'est bien pour ça".

Cette nouvelle structure a pour but aussi de répondre à des besoins croissants. "Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population et le diabète, la déficience visuelle touche de plus en plus de monde" explique Michel Brard, "Parfois, les personnes âgées se disent qu'il n'y a rien à faire. Or, c'est faux. Il y a des solutions pour compenser la perte de vision. Mais, encore faut-il être bien renseigné et accepté le handicap". La Maison de la Déficience Visuelle emploie 16 personnes, des spécialistes de la basse vision qui peuvent intervenir sur l'ensemble du Loiret. En 2022, la Fédération Régionale des Aveugles de France a accompagné 250 personnes.