A Orléans, la réserve communale de sécurité a besoin de nouveaux bénévoles

"Si vous n'aimez pas les autres et pas aider, vous n'avez rien à faire là". Voilà comment Philippe Lamarre, ancien militaire en retraite, définit son engagement au sein de la réserve communale de sécurité d'Orléans. Elle a été créée en 2017 suite aux violentes inondations qui avaient touché le Loiret. " A l'époque, on était une petite centaine et puis, certains ont vieilli, certains ont déménagé et c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin de nouveaux. En plus, vous pouvez le dire, il y a une bonne ambiance" explique Philippe Lamarre.

ⓘ Publicité

Philippe Lamarre engagé dans la réserve communale depuis sa création © Radio France - Patricia Pourrez

" Ce sont des citoyens sur qui on peut compter en cas de crise"

Concrètement, les bénévoles de la réserve communale ont pour mission de donner un coup de main lors de crises majeures. " Ils ont été très impliqués sur la distribution des masques pendant le Covid" détaille Olivier Geoffroy, le conseiller municipal délégué pour les risques majeurs et la gestion de crise. " Ils ont aussi aidé à mettre en place les centres de vaccination ou plus récemment à accueillir les réfugiés ukrainiens sur Orléans". Ces bénévoles de la réserve communale ont aussi été mobilisés cette année auprès des sinistrés de la rue de Bourgogne où des habitations menaçaient de s'effondrer.

Les bénévoles bénéficient d'une formation pratique

Ces bénévoles travaillent main dans la main avec les agents municipaux et les policiers municipaux mais en principe, ils ne sont jamais exposés directement aux risques. Ils ont droit à plusieurs sessions de formations sur les gestes de premiers secours, sur l'aide logistique. " Ils sont capables de monter en un temps record un centre d'accueil" explique Olivier Geoffroy. La seule contrainte pour eux, c'est d'être opérationnel rapidement quand une crise se produit, " et par définition, une crise prévient rarement"

Côté pratique, pour postuler à la réserve communale d'Orléans, il faut remplir un formulaire en ligne sur le site d'Orléans Métropole ou déposer sa candidature à l'hôtel de ville ou en mairie de quartier. L'engagement est de 3 ans, il faut être majeur et jouir de ses droits civiques. Mais, il n'est pas obligatoire d'habiter Orléans.