L'été prochain la passerelle qui passe au-dessus de l'avenue de la Bolière sera détruite. Elle pose des problèmes de sécurité et elle n'est plus adaptée à la vie du quartier, selon la mairie d'Orléans. C'est le début d'une nouvelle opération de renouvellement urbain, sur la dalle cette fois.

Orléans-la-Source, Orléans, France

C'est juste une passerelle, mais elle est un peu le symbole de l'urbanisme qui caractérise le quartier de la Source, à Orléans : la passerelle de la Bolière, c'est ce passage qui passe au-dessus de l'avenue de la Bolière, au centre de la Source, et qui relie les anciennes allées Camille Flammarion à la dalle, cet espace où se trouvent le théâtre Gérard Philippe, la mairie de proximité... Elle est aussi le symbole de ce qu'il reste à faire à la Source, presque 15 ans après le début du GPV, le Grand Projet de Ville, cette vaste opération de renouvellement urbain qui a changé le quartier.

Cette passerelle c'est bien qu'elle disparaisse, nous on a besoin de plus de sécurité

Ca n'est pas la seule raison, mais si la ville aujourd'hui veut détruire cette passerelle de la Bolière, c'est parce qu'elle est un lieu stratégique en matière de sécurité. Il a fallu installer des grilles pour éviter les jets de pierre sur l'avenue, en dessous, la police y voit un itinéraire de fuite pour les dealers, les filles n'osent pas l'emprunter disent certains habitants. Et Michel Girard, qui habite juste à côté, dans un des immeubles de la dalle, raconte son quotidien : "quand ils passent devant chez nous ils détruisent nos portes, on a des vitres cassées. Moi j'ai 87 ans, on est pour la plupart des gens fatigués, âgés, on a besoin de repos, alors moi je pense que c'est bien que cette passerelle disparaisse".

Il faut que les habitants soient associés aux décisions, comme pour le GPV, la plupart n'étaient pas au courant de ce projet de destruction

Mais cette destruction fait débat dans le quartier. Cette passerelle de la Bolière, c'est aussi un symbole, un lien, et un cheminement en sécurité pour les collégiens et les lycéens qui se rendent au sud. "Il faut construire ce projet avec les habitants, la plupart n'étaient pas au courant de ces travaux à venir. Sinon ça ne marchera pas" prévient Jean-Luc Monfort, qui lui habite de l'autre côté de la dalle, dans les immeubles qui eux ont été rénovés grâce au Grand Projet de Ville. Il milite aussi à la CNL, la Confédération Nationale des Locataires. Et lui n'est pas persuadé que détruire cette passerelle suffira à effacer tous les problèmes de sécurité dans le quartier.

La "dalle", symbole de l'architecture des quartiers dans les années 60

En revanche, Jean-Luc Montfort le reconnait, cette dalle est d'un autre temps, il faut lancer une nouvelle phase de rénovation urbaine. "Ces grands habitats où tout le monde s'entassait, c'est vrai que c'était adapté. Aujourd'hui ça ne l'est plus, les gens ne se parlent plus, alors que de l'autre côté, avec la résidentialisation ils communiquent plus, c'est vers cela qu'il faut aller". Aujourd'hui c'est un peu comme si la Source avait deux visages, cette dalle d'un côté, et puis des immeubles à taille humaine de l'autre, une fois qu'on a passé l'avenue de la Bolière. Il faut donc entamer une nouvelle phase de rénovation urbaine, dans le cadre du plan ANRU 2.

Des immeubles dégradés en co-propriété

Le projet c'est de faire, comme de l'autre côté, de la résidentialisation, des résidences fermées, sécurisées, mais ici c'est plus compliqué parce que les immeubles sont en copropriété, ce ne sont pas des HLM. C'est aussi urgent, car au fil du temps, les immeubles se sont dégradés, il y a des marchands de sommeil, des logements en mauvais état, il faut reprendre tout ça dit la mairie d'Orléans.

Les études engagées pour l'opération de renouvellement urbain ANRU 2 - Document mairie Orléans

Destruction de la tour T17 : décision en 2018

L'autre grand projet c'est la destruction de la tour T17, on en parle depuis des années, c'est cette grande tour de 17 étages qui domine la dalle. C'est un HLM, il y a plus de 250 logements, donc autant de locataires à reloger, même si une soixantaine de logements sont déjà vides. Là aussi pour la CNL il y a urgence à prendre une décision, parce que depuis qu'on parle de destruction cette tour se dégrade. Normalement c'est pour bientôt, la décision est entre les mains du bailleur. Olivier Carré, le maire d'Orléans, estime que cette tour pourrait tomber "d'ici deux ou trois ans".

Il faut reconquérir la rue de la Bolière, la rendre aux piétons et aux commerçants

En attendant la première phase, la destruction de la passerelle de la Bolière répond à un objectif : ramener de la vie, des piétons, sur l'avenue de la Bolière, relancer le commerce, en faire le coeur du quartier. "Il faut restaurer un bon fonctionnement de cette rue, la reconquérir" explique Olivier Carré. En envisageant pourquoi pas, un jour, d'en rendre même une partie piétonne...