A Orléans, à dix jours de la rentrée, la vaccination des adolescents se poursuit à un rythme assez soutenu

Parmi les 12-17 ans, plus d'un jeune sur deux a désormais reçu une première dose du vaccin anti-covid. A Orléans, depuis fin juillet, les adolescents peuvent se faire vacciner à la MSP Madeleine Brès où officie le Dr Fabienne Kochert, présidente de l'association nationale de pédiatrie ambulatoire.

Pour cette dernière semaine des grandes vacances, les adolescents sont attendus nombreux dans les centres de vaccination anti-covid. Et à Orléans, à la Maison de santé pluridisciplinaire Madeleine Brès, située rue Porte Madeleine en centre-ville, où la pédiatre Fabienne Kochert a ouvert, fin juillet, des créneaux spécifiquement pour eux.

En un mois, elle a vacciné 300 jeunes âgés de 12 à 18 ans, qu'elle reçoit avec leurs parents et à qui elle donne toutes les explications nécessaires.

Le Dr Kochert, présidente de l'association nationale de la pédiatrie ambulatoire - Lydie Lahaix

Ce qu'il faut, c'est une rentrée apaisée

Fabienne Kochert préside l'Association nationale de la pédiatrie ambulatoire, elle espère que la rentrée scolaire, marquée par la progression du variant delta, se fera dans les meilleures conditions possibles.

"Il faut que cela se passe bien, il faut que les collégiens puissent aller en cours en présentiel et en classes complètes. Naturellement il y aura le protocole à respecter avec des dépistages qui seront faits dans les écoles. Normalement il y aura aussi des campagnes vaccinales dans les écoles et dans les collèges" détaille Fabienne Kochert qui appelle également à nuancer le discours des épidémiologistes.

"Ils nous disent l'école va reprendre et donc le virus va se disséminer dans les écoles, or les enfants ne jouent pas un rôle majeur dans la dissémination du virus, on le sait, quand il arrive dans les écoles il entre majoritairement par les adultes" souligne la pédiatre.

"Dans les établissements, surtout dans les collèges il y aura un mélange d'enfants vaccinés et de non-vaccinés puisqu'on ne peut toujours pas vacciner les enfants de moins de 12 ans et là nous n'aurons pas l'autorisation avant fin octobre" explique Fabienne Kochert pour qui globalement les adultes doivent se féliciter que les jeunes répondent aussi bien présent à la campagne de vaccination.

Il reste des créneaux de vaccination disponibles à la Maison de santé Madeleine Brès en centre-ville d'Orléans - Lydie Lahaix

Nos ados nous donnent une leçon d'altruisme

Aujourd'hui, plus d'un jeune sur deux parmi les 12-17 ans, a reçu au moins une première dose de vaccin. Un chiffre dont elle se félicite. "Nos jeunes nous donnent une leçon de courage, en faisant ce geste là pour se protéger et pour protéger l'ensemble de la population".

Le docteur Kochert rappelle aussi qu'il reste des créneaux disponibles à la MSP M.Brès (située sur le site de l'ancien hôpital porte madeleine) cette semaine, jeudi et vendredi. Les rendez-vous sont à prendre sur le site maiia.com ou par téléphone au 02.46.91.50.01.