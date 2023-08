A Orléans, le centre de santé Alliance Vision, déconventionné, est désormais fermé

"Notre centre est définitivement fermé !" indique une affichette écrite à la main, collée sur la porte d'entrée du centre de santé Alliance Vision, boulevard Alexandre Martin. Ouvert en janvier 2021, il proposait des consultations en soins dentaires et en ophtalmologie et ne désemplissait pas.

Jusqu'à la sanction annoncée par la Caisse primaire d'assurance maladie en juillet dernier : le déconventionnement des 13 centres Alliance Vision en France, pour une durée de cinq ans, pour "facturation d'actes fictifs et non-respect des règles de facturation à la Sécurité Sociale". Les sommes détournées au détriment de la Sécurité sociale atteignaient près de huit millions d'euros. A Orléans, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avait enregistré un préjudice de plus de 200 000 euros, principalement des actes facturés plusieurs fois.

Une fermeture attendue

Le déconventionnement, une décision inédite dans son ampleur. C'était la première fois en France que 13 centres d'un même groupe étaient déconventionnés en même temps**. La sanction entraînait le déremboursement des actes pour les patients**, et mécaniquement elle devait aboutir à la fermeture des centres concernés, selon la CPAM, puisque leur modèle économique repose justement sur la prise en charge des actes.

Confirmation ce lundi 21 août, date de l'entrée en vigueur de la sanction et du déconventionnement. A Orléans plus aucun patient n'est accueilli et les salariés rencontrés à l'intérieur des locaux avouent n'avoir aucune information quant à leur avenir. "Adressez-vous à la direction, cette fermeture, ça n'est pas notre faute" confiait les salariées à l'accueil aux personnes venues se renseigner. En refusant de s'exprimer au micro de France Bleu Orléans.