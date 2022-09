A Orléans, le nouveau complexe CO'Met est prêt à ouvrir ses portes

La structure est imposante, le site est spectaculaire avec ses façades d'un blanc immaculé et ses trois nouvelles salles de grande ampleur, le complexe CO'Met va accueillir une première exposition avec le salon de l'habitat ce vendredi 30 septembre. Charles-Eric Lemaignen, vice-président d'Orléans Métropole en charge des grands équipements, se félicite : "Nous avions deux objectifs avec les architectes, d'une part la fonctionnalité et d'autre part le chic et sobre. C'est vrai que lorsqu'on visite ces équipements, le chic et sobre, on le ressent."

La visite du site commence par le parc des expositions et ses 16 000m² de surface maximum. Un espace très modulable qui peut s'adapter à des salons ou expositions de toutes les tailles "Vous avez des cloisons que vous tirez complètement, ce qui vous permet de cloisonner, éventuellement, la salle en quatre espaces" explique Charles-Eric Lemaignen.

Juste au-dessus de ce parc des expositions se trouve le Palais des Congrès et son auditorium, cela représente un peu plus de 1000 places assises et un tout nouveau système sonore pour la salle symphonique, le système Carmen, à la pointe de la technologie. "Il y a dix salles en France équipées de ce système. Vous avez des rectangles dans les boiseries et des amplis dans le plafond. Le principe est simple, le son est exactement le même quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la salle."

La salle sport-spectacle de l'Arena prête en janvier 2023

Quelques pas supplémentaires dans CO'Met permettent aux visiteurs de découvrir la grandeur de l'infrastructure avec une salle de restauration d'une capacité de 850 personnes assises ainsi qu'une terrasse de 800m², avant d'arriver dans la dernière partie du complexe, l'Arena.

L'Arena accueillera des concerts et des évènements sportifs, notamment les matchs de l'Orléans Loiret Basket. Les paniers de basket sont déjà posés mais des travaux de finition sont encore en cours, ils seront terminés au milieu du mois de décembre.

La salle de sport-spectacle de l'Arena est encore en travaux, elle sera opérationnelle dès le mois de janvier 2023 © Radio France - Antoine Vandendrische

L'Arena est une grande salle sur quatre niveaux. Le premier niveau au plus proche du parquet, puis les loges et les tribunes montées comme des couronnes. Elle peut contenir jusqu'à 10 000 personnes, les tribunes sont même rétractables pour les spectacles prévus pour un public de 5000 personnes. Sur les tribunes les plus hautes, gare à ne pas avoir le vertige : "La pente de la couronne haute est la pente maximale, prévient Charles-Eric Lemaignen, on serait un degré au-dessus, on ne serait pas réglementaire."

En fin d'année 2023, on rendra compte du coût exact et complet du projet CO'Met - Charles-Eric Lemaignen

En 2019, le projet CO'Met avait été budgété à 100 millions d'euros, aujourd'hui, Charles-Eric Lemaignen estime le coût total du chantier à 140 millions d'euros. "Quand je suis arrivé en 2020, il fallait serrer les boulons, il y avait des dérives. Une fois qu'on a dépensé plus de 100 millions d'euros sur l'argent des Orléanais et de la métropole, il faut que ça marche. Il faut qu'on soit fier de ce bâtiment."

Jusqu'à la fin de l'année, ce sont 15 évènements qui vont être organisés par Orléans Val de Loire Evènements, ça commence ce vendredi 30 septembre avec le salon de l'habitat, ce sont 200 exposants qui sont attendus.