A Orléans, le site Bel Air et ses 3 immeubles sera bientôt rasé avant d'être reconstruit

Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant difficile de rater la résidence Bel Air, à Orléans. Elle est située à l'angle du boulevard Guy-Marie Riobé et de la rue Eugène Vignat, sur une sorte de butte. Cet ensemble de 214 logements dont une tour de 12 étages a été construit dans les années 60. " On est sur des habitations d'un autre temps" confie Christine Aubert, la déléguée régionale de CDC habitat, qui gère la résidence. " Les logements sont petits, vétustes, sans balcon, réhabiliter le tout aurait côuter trop cher".

Le permis de construire de la résidence © Radio France - Patricia Pourrez

Voilà pourquoi, en accord avec la ville d'Orléans, il a été décidé de démolir ces immeubles pour reconstruire un nouvel ensemble plus moderne, plus fonctionnel avec une part importante de verdure. " On a un parc déjà existant que l'on va bien sûr conserver et on rajoutera de la verdure pour en faire une sorte de quartier jardin qui donnera directement sur la rue " ajoute Christine Aubert.

Moi, je ne voulais pas partir d'ici, mais je n'ai pas le choix

Depuis 2017 déjà, le bailleur et la ville d'Orléans ont commencé à procéder au délogement et relogement des habitants. Sur place, il y a déjà un air de "cité fantôme" avec des entrées et des fenêtres murées pour empêcher les squatteurs. Quelques familles vivent encore sur place. C'est le cas de Nibal qui devrait partir fin décembre. "Moi, je suis un peu amer parce que je ne voulais pas quitter cet endroit. Ici, on est bien, c'est calme et il y a tout autour. Mais, je sais bien que je n'ai pas le choix, ils vont tout démolir."

Plusieurs entrées sont déjà murées en attendant la démolition © Radio France - Patricia Pourrez

Une démolition par grignotage qui s'annonce " impressionnante"

La démolition commencera dans le courant de l'année 2023. " On va déjà enlever un maximum d'éléments dans chacun des immeubles et après les pelleteuses vont grignoter les murs et les façades. Ce sera une opération forcément impressionnante" selon Christine Aubert. Les travaux d'aménagement du site et de construction prendront ensuite 2 ans pour livrer un nouvel ensemble avec 350 logements. La moitié sera en accession libre, 40 à 45% seront en logements sociaux et intermédiaires et 2 à 5% seront réservés à des activités. " On va d'ailleurs tester pendant la phase de travaux des activités de services pour le quartier. Et selon ce qui marchera ou pas, on pourra envisager d'installer ces services au pied des immeubles". Cette opération de rénovation urbaine a été estimée à 77 millions d'euros, elle est entièrement financée par CDC Habitat. Les nouveaux habitants arriveront en 2027.