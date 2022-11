A Orléans, les chercheurs de fuite d'eau mobilisés sur le quartier Bourgogne

Le maire d'Orléans, Serge Grouard, l'avait annoncé le 9 novembre dernier au micro de France Bleu Orléans , une expertise est lancée sur tout le réseau d'eau potable du quartier Bourgogne. Cela représente 13 kilomètres de canalisations à vérifier dans un carré compris entre la rue Royale, les boulevards Saint-Euverte et de la Motte Sanguin, les quais de Loire et le secteur de la Cathédrale. Il s'agit de répérer d'éventuelles fuites d'eau. Fin octobre, c'est précisément une fuite qui aurait provoqué un affaissement sous l'immeuble du n°77, de la rue de Bourgogne.

ⓘ Publicité

Des capteurs acoustiques implantés sur tout le quartier

Pour cette tâche, très minitieuse, le groupe Suez a déjà implanté sur le quartier 48 pré-localisateurs de fuite. "Il s'agit de capteurs acoutisques qui fonctionnent uniquement la nuit, entre 2h et 4h du matin, quand il y a normalement peu d'activités dans les foyers" précise Sébastien Poisson, adjoint du directeur de l'agence Suez Centre-Val de Loire. "Si des écoulements importants se font au cœur de la nuit, les capteurs vont s'allumer et envoyer des alertes directement sur une base de données et le lendemain, nos agents viennent vérifier sur le terrain."

Un capteur acoutisque installé près du cloître Saint Aignan © Radio France - Patricia Pourrez

Des chercheurs de fuite sillonnent aussi les rues et les trottoirs

Sur le terrain, c'est aussi l'acoustique qui sert à repérer les fuites. Les agents, appelés aussi chercheurs de fuite, sillonnent les rues et les trottoirs, équipés d'un casque et d'un capteur de son pour écouter les flux d'eau à l'intérieur des canalisations. "Je fais en moyenne cinq à six kilomètres par jour" raconte Bruno Ruffy, agent chez Suez, "je suis les canalisations et au moindre bruit suspect, nous avons encore un autre système d'ondes pour repérer précisément où se situe la fuite et donc là où il faut creuser".

Pas de fuite d'envergure repérée à ce stade

Depuis une semaine, Suez a mobilisé d'importants moyens sur le quartier Bourgogne. "Après, on reste dans ce que l'on fait le reste de l'année sur Orléans" précise Sébastien Poisson, "en général, on repère 80 à 90 fuites d'eau par an sur notre périmètre. Là, on condense nos moyens pour comprendre ce qui se passe rue de Bourgogne".

L'expertise de Suez devrait durer encore quelques semaines. A ce stade, aucune fuite d'envergure n'a été repérée dans le quartier. D'autres études sont en cours sur le réseau d'assainissement ainsi que des études géothermiques, rue de Bourgogne.