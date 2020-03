A Orléans, les commerçants s'organisent pour aider les personnes âgées et fragiles

Face à la propagation du virus Covid-19, les personnes âgées de plus de 70 ans et les plus fragiles sont invitées à rester chez elles. Les commerçants orléanais adaptent leurs pratiques et leurs habitudes pour les aider à remplir leurs placards et avoir à manger.

Parmi les mesures annoncées par Emmanuel Macron, jeudi, face à la propagation du Covid-19, les personnes âgées de plus de 70 ans et les plus fragiles sont invitées à rester chez elles. A Orléans, les commerçants s'organisent pour leur permettre de faire leurs courses.

L'élan de solidarité s'est mis en place dès les annonces du président. Aux Halles Châtelet, en centre-ville d'Orléans, Jean-Luc Delaunay gère un commerce de fruits et légumes. Pour lui, la vente par internet existe déjà. Mais il a renforcé la livraison de produits à domicile.

J'ai un de mes fils qui fera les livraisons

"On a intensifié les livraisons, explique le primeur. Hormis le site internet où c'est acté, j'ai un de mes fils qui fera les livraisons supplémentaires, en-dehors du site. Vous commandez par téléphone et on vous livre dans la journée directement chez vous. On a un rôle à jouer."

Au Carrefour contact du faubourg Saint-Jean, Jonathan Suarez opte pour des horaires aménagés. Sa supérette ouvre trente minutes plus tôt le matin, à 6h30 au lieu de 7h.

Je me suis dit que je pouvais trouver une solution à mon petit niveau

Le commerçant a réfléchi à cette solution après avoir constaté l'afflux massif de clients dans les minutes suivants les annonces d'Emmanuel Macron. "Je me suis dit que je pouvais trouver une solution à mon petit niveau."

"On précise bien que de 6h30 à 7h, cette période peut être réservée aux personnes un peu plus sensibles ou qui ne sont pas rassurées d'être avec beaucoup de monde, précise le gérant. On garde le magasin à cette heure-là, c'est très calme, donc si les gens veulent faire leurs courses en toute tranquillité et en étant serein, ils peuvent venir faire leurs courses."