A Orléans, les deux immeubles les plus sinistrés de la rue de Bourgogne seront démolis

En janvier dernier, un mouvement de terrain avait entraîné l'évacuation des habitants et la mise en sécurité d'un secteur entier de la rue de Bourgogne à Orléans. La mairie d'Orléans décide de démolir les deux immeubles les plus fragilisés, mais il faudra sécuriser les lieux avant cela.

"La situation sur le secteur est de la rue de Bourgogne reste instable" dit la mairie d'Orléans dans un communiqué, mais la décision est désormais prise : les deux immeubles les plus fragilisés par un mouvement de terrain dans le sous-sol de ce secteur, les numéros 19 et 21 de cette rue, vont être démolis. Des travaux qui ne pourront avoir lieu qu'une fois les maisons alentours sécurisées, le chantier n'est donc pas pour tout de suite.

Cette démolition des deux immeubles qui, clairement, ne pouvaient pas être remis en état tant les façades témoignaient d'une structure fragilisée, était prévisible et annoncée par la mairie d'Orléans. Depuis le 12 janvier dernier et l'évacuation d'une cinquantaine d'habitants, sur tout le périmètre, c'était l'hypothèse la plus probable. Mais désormais les études préparatoires et la sécurisation des accès à ces deux immeubles, vont être lancées. Il faut visiter les caves, et sonder tout le sous-sol, pour être sûr que les engins de chantiers pourront passer sans menacer l'équilibre fragile du secteur.

Toujours pas de décision sur l'état de catastrophe naturelle

"L'opération à venir reste d'une grande complexité" dit la mairie, impossible, donc, de donner un calendrier précis des travaux. D'autant que la décision de l'Etat sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite à ce mouvement de terrain, n'a toujours pas été rendue. Elle était attendue mi-mai, mais un mois plus tard aucune décision n'a encore été communiquée par la préfécture du Loiret.

La mairie affirme malgré tout que son dossier a bien été étudié et qu'un avis positif avait même été rendu par les services qui instruisaient ce dossier avant son passage en commission.