A Orléans, marcher pour les LGBT rejetés

C'est une statistique qui pourrait rassurer. En 2020, les forces de police et de gendarmerie ont recensé 1 590 victimes de crimes ou délits à caractère homophobe ou transphobe. Soit une baisse de 15% par rapport à l'année précédente. Après deux années de très forte hausse, ce retournement symboliserait-il l'acceptation grandissante des personnes LGBT ?

La ministre déléguée chargée de l'Egalité, Elisabeth Moreno, ne se satisfait pas de cette diminution. D'autant qu'elle est due en partie au confinement, qui "a pesé lourdement sur les dépôts de plaintes", précise Matthieu Gatipon-Bachette, porte-parole du collectif associatif Inter-LGBT. "Pendant les confinements, nos centres d'accueil des LGBT ont été sollicités par des jeunes mis à la porte de chez eux par leurs familles."

De plus, avec la crise sanitaire, des associations comme le Groupement d'Action Gay et Lesbien, le G.A.G.L. 45, à Orléans, n'ont pas pu organiser leurs traditionnels apéros-rencontres, randonnées ou visites de musées. Des moments où les personnes LGBT peuvent trouver du soutien, quand elles ressentent du rejet de la part de leurs proches, et/ou se sont isolées.

Alors, la Marche de l'égalité, contre l'homophobie et la transphobie, organisée ce samedi 15 mai à Orléans, est toujours aussi nécessaire, pour Christophe Desportes-Guilloux, référent prévention des discriminations au G.A.G.L. 45.

Les personnes qui sont dans un environnement n'acceptant pas leur orientation sexuelle se retrouvent encore plus isolées du reste de la société. Puisque l'homosexualité est acceptée par de plus en plus de gens, sauf par leurs proches. Donc le but de la marche, c'est qu'elles viennent, et voient que de nombreuses personnes les soutiennent, et sont à leurs côtés.