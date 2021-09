À Orléans, onzième manifestation contre le pass sanitaire ce samedi

"On ne lâche rien", répètent les manifestants. Depuis onze samedis consécutifs, ils descendent dans la rue pour dit "non" au pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Ils étaient un peu moins de mille au plus fort du rassemblement, 1.500 selon la CGT ce samedi à Orléans. Un nombre de manifestants stable par rapport aux semaines précédentes, et ce malgré le festival de Loire, sur les quais, qui attire de nombreuses personnes.

Des ballons dans le cortège : un moyen pour attirer l'attention des passants et "montrer qu'on est pas dans une attitude violente", raconte Françoise, une manifestante qui les distribue. © Radio France - Cécile Da Costa

Parcours modifié

Pour le deuxième samedi consécutif, le parcours de la manifestation a légèrement changé. Le cortège a pu repartir de la place de la République à 14h30, pour se diriger vers place d'Arc. Mais il est ensuite passé par la rue de la Bretonnerie, avec une première prise de parole devant le Tribunal d'Orléans, puis la mairie, où un second temps de parole a eu lieu. Direction enfin la rue Jeanne d'Arc pour rejoindre la place du Martroi, le terminus de la mobilisation.

Place de la cathédrale à Orléans, le cortège passe sur les voies du tramway : quelques passagers à l'intérieur attendent que le tramway puisse circuler. © Radio France - Cécile Da Costa

Deux manifestations à Orléans

Ce samedi, le trafic des tramways était perturbé sur les lignes A et B en raison de la manifestation contre le pass sanitaire, mais aussi la mobilisation des salariés du réseau TAO, en grève à Orléans. Peu après 16 heures, le trafic a progressivement repris, selon TAO.

