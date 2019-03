À Orléans, désormais, pour se débarrasser des encombrants, il faut prendre rendez-vous !

Orléans, France

Ce ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Fini, le jour unique de ramassage des encombrants, où chacun sortait ses vieux meubles, matelas ou électroménager. Journée qui faisait le bonheur de certains, à la recherche de la perle rare. La Métropole d'Orléans teste depuis début février un nouveau système dans plusieurs quartiers de la ville : avant de déposer ses objets sur le trottoir, il faut prendre rendez-vous !

Dispositif testé dans trois quartiers de la métropole

L'expérimentation est menée jusqu'à juin dans le centre-ville, dans le quartier Madeleine - Dunois et à Olivet. Et pour prendre rendez-vous, il faut appeler au 02 38 56 90 47 ou passer par internet en remplissant un formulaire sur le site de la métropole.

C'est ce qu'a fait Odette, une retraitée, habitante d'Olivet. Elle a téléphoné et a obtenu un rendez-vous deux semaines après. Devant sa porte elle a déposé un matelas, un vieux sommier et une tête de lit. Elle a aussi apposé, une feuille sur laquelle elle a écrit un code communiqué par la mairie. Il permet aux services municipaux de faire la distinction entre la collecte des encombrants et un dépôt sauvage.

"On demande d'éviter les déchets dangereux comme les pots de peinture et les produits chimiques. Les gravats et les végétaux sont interdits."

Au téléphone, il vous sera demandé ce que vous comptez déposer, car tout n'est pas autorisé. Thibaut Pain est le directeur de la gestion des déchets à la métropole : "On demande d'éviter les déchets dangereux comme les pots de peinture et les produits chimiques. Les gravats et les végétaux sont interdits. Tout le reste est autorisé."

Orléans n'est pas spécialement novatrice avec cette expérimentation. D'autres villes appliquent déjà ce système, comme Paris, par exemple. Aude de Quatrebarbes est adjointe à la mairie et chargée notamment de la gestion du domaine public : "Il y a une rotation des locataires beaucoup plus importante aujourd'hui. Particulièrement avec les étudiants qui sont là pour neuf mois. L'ancien système ne correspondait plus aux habitants."

Un service gratuit qui devrait être étendu au reste de la métropole

D'ici quelques mois, ceux qui ont participé à cette expérimentation seront rappelés pour connaitre leur avis. Et dans tous les cas, Odette est satisfaite : "C'est vraiment bien ! Ça débardasse bien ! Avant ce n'était pas tellement pratique... il fallait conserver longtemps ses vieux objets avant de pouvoir les jeter et moi je n'ai pas la possibilité d'aller à la déchetterie".

Ce ramassage des encombrants est sous-traité à un prestataire, il reste gratuit. Chaque jour, une quinzaine de rendez-vous est fixé. Si la phase de tests est concluante, le service sera étendu à toute la métropole dès 2020.