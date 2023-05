A Orléans, près de 6.000 patients sans solution après le départ en retraite de leur dentiste

Le Loiret est l'un des départements les plus touchés par la désertification médicale. Le manque de médecins généralistes concerne tous les territoires, en campagne comme en ville. Et le manque de spécialistes se fait de plus en plus sentir. Dernier exemple en date, à Orléans dans le quartier Saint-Marceau, où la dentiste Catherine Leroy-Brûlet s'apprête à prendre sa retraite. Ce sera à la fin du mois de juin, elle a tout tenté mais elle n'a trouvé personne pour lui succéder.

Installée à Saint-Marceau depuis presque trente ans, la dynamique dentiste qui aura 67 ans dans quelques semaines, est la première attristée de la situation. "Je cherche depuis plus d'un an, via les réseaux professionnels, les réseaux sociaux également, j'ai publié des petites annonces et je n'ai eu que deux touches qui me semblaient sérieuses mais qui malheureusement n'ont pas abouti en 2022 et donc depuis janvier, j'ai repris mes recherches" explique Catherine Leroy-Brûlet.

"Cela m'attriste et cela me met en colère de ne pas trouver"

Inquiète pour sa patientèle - elle a entre 5000 et 6000 patients - Catherine Leroy-Brûlet s'interroge sur le manque de dentistes. Ormis le fait que le Loiret n'attire pas les jeunes étudiants qui pourraient s'installer "parce qu'ici il n'y a ni la mer ni la montagne, mon cabinet est tout de même en centre-ville d'Orléans, mais nous n'avons pas encore une vraie faculté de médecine et il n'y a pas d'université dentaire, cela compte aussi dans l'installation des praticiens".

Catherine Leroy-Brûlet est installée dans le quartier Saint-Marceau à Orléans depuis 29 ans - Lydie Lahaix

Catherine Leroy-Brûlet constate également un changement dans la manière d'exercer ce métier. "Le libéral va finir par disparaître au profit d'une activité salariée que les jeunes générations privilégient aujourd'hui en exerçant dans les centres de santé. Ils ne veulent plus de tout ce qui est administratif et qui prend beaucoup de temps c'est vrai en parallèle de l'activité dentaire, ça c'est quelque chose qui fait peur et qui n'attire plus aujourd'hui".

"C'est un drame de voir que ce cabinet n'est pas repris "

En 40 ans d'activité, Catherine Leroy-Brûlet a noué plus que des liens professionnels avec ses patients. Certains sont devenus carrément des amis comme Jean- Claude. "Certains mettent dans leur agenda, rendez-vous au dentiste. Moi j'écrivais rendez-vous avec Catherine." Pour l'instant, ce patient n'a pas cherché de nouveau dentiste. " Je me dis qu'il y aura peut-être un repreneur de dernière minute. De toute façon, je ne sais pas où aller. C'est vraiment un drame de voir que ce cabinet n'est pas repris, il est bien placé, il y a une patientèle importante et tout est prêt".

Daniel, retraité et patient de ce cabinet depuis 40 ans, est dans le même état d'esprit. " Ca me chagrine beaucoup cette situation. Je ne sais pas comment je vais me faire soigner et pas seulement pour mes dents. J'ai déjà dû aller chercher une dermatologue sur Tours, passer une IRM en région parisienne. Les années qui viennent ne vont pas être très simples sur Orléans" conclut ce patient.

La dentiste, bientôt en retraite, a tenté de rediriger certains de ses patients sur des collègues. Mais beaucoup sur Orléans sont aussi surchargés. Dans la région Centre-Val de Loire, on comptait en 2021, 43 dentistes pour 100.000 habitants alors que la moyenne au niveau national est de 63 dentistes pour 100.000 habitants.