Ingré, France

Si vous avez un jardin et que vous jetez régulièrement des déchets végétaux à l'une des déchetteries de la métropole d'Orléans, il y a du nouveau depuis le début de l'année. De nouvelles infrastructures sont ouvertes à Chécy, Ingré et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : des «Végé'tri», des aires dédiées aux déchets végétaux, inaugurées ce mercredi 21 février.

Dans la métropole : les végétaux représentent un tiers des déchets

Les déchetteries avaient besoin d'être aménagées : au total, chaque année dans la métropole c'est entre 15 000 et 19 000 tonnes de végétaux qui sont jetées. Cela représente près d'un tiers des 60 000 tonnes de déchets recueillis tous les ans par les six déchetteries.

Et cette nouvelle infrastructure fait au moins un heureux : Émilien Sert est paysagiste, il vient de Chaingy : "Avant ce n'était pas simple ! Entre les bennes qui étaient les unes sur les autres et les particuliers qui viennent aussi... on devait un peu se battre pour avoir de la place." Une affluence trop importante dans les déchetteries de la métropole, Émilien n'est pas le seul à faire ce constat. Il faut dire qu'en 2017, la déchetterie d'Ingré a comptabilisé 120 000 passages (800 000 sur les six déchetteries de la métropole), dont près de la moitié pour des végétaux.

Une meilleure fluidité du trafic dans la déchetterie

Les «Végé'tri» sont donc une solution à l'affluence selon Christian Dumas, le maire d'Ingré : "Avoir un espace dédié aux déchets verts permettra une plus grande fluidité du trafic tout en libérant le reste de la déchetterie pour d'autres déchets."

Mais pour le moment, il est impossible de dire si ces nouveaux aménagements seront un succès. D'abord puisque très peu de végétaux sont jetés en hiver. Mohammed Benmerzoug est le gardien de la «Végé'tri», il travaille depuis 10 ans à la déchetterie d'Ingré juste à côté : "Pour l'instant c'est assez calme. J'ai qu'une seule hantise... c'est la période à partir d'avril-mai." En effet, les périodes de l'été et du printemps sont les pics de fréquentation des déchetteries. C'est donc à ce moment que l'on verra si ces infrastructures sont fonctionnelles. Mais pour le personnel, le plus difficile ce n'est pas forcément l'affluence mais les incivilités. Et Mohammed espère que cet agrandissement va changer quelque chose : "J'espère que les gens vont se conduire correctement. Par moments ça va très loin : ils sont agressifs parce qu'ils sont pressés et ne veulent pas attendre.

Et la métropole d’Orléans est en réflexion pour créer des «Végé'tri» sur les communes de Saint-Cyr-en-Val et de Saint-Jean-de-Braye.