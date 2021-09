À Orléans, un habitant découvre qu'une webcam de la ville filme sa terrasse depuis trois mois

À Orléans, la webcam touristique installée sur le Beffroi filme en direct les toits de la ville... et la terrasse d'un habitant depuis le mois de juin. Un cache vient d'être mis sur la vidéo au niveau de son appartement et l'historique des enregistrements a été supprimé.

"On a été acteurs pendant trois mois d'un film qu'on n'a pas voulu." Cet habitant d'Orléans a découvert ce mardi, non sans surprise, que la webcam installée cet été par la Ville en haut du Beffroi, rue Sainte-Catherine, filmait en direct sa terrasse et la porte-fenêtre qui donne sur une partie de son appartement. "C'est un endroit où l'été je fais beaucoup de bricolage, où parfois on prend un verre, où ma fille en bas âge se baigne parfois dans sa petite piscine, donc on se sent épiés", dénonce ce riverain qui souhaitait rendre son signalement public "parce qu'il y a peut-être d'autres personnes concernées".

Atteinte à la vie privée

Ce mercredi matin, cet orléanais a donc contacté la mairie pour faire part de sa colère après avoir vu que, non seulement des images de sa terrasse étaient diffusées quasiment en simultané, mais aussi que l'historique vidéo des trois derniers mois était accessible aux internautes. "Il y a quand même une atteinte à la vie privée significative", ajoute-t-il. "Avec cette caméra, vous pouvez tout connaître des habitudes des gens : s'ils sont présents ou pas chez eux, s'ils sont seuls ou accompagnés..."

Deux heures après son signalement auprès de la Ville, un cache noir a été ajouté sur l'image en direct au niveau de son appartement. En fin d'après-midi, la totalité de l'historique vidéo a été supprimé. "Le problème", souligne cet orléanais, "c'est qu'au moment de la mise en place de ces webcam cet été, il était dit qu'un floutage se ferait systématiquement sur tous les lieux privés, ce n'est pas le cas".

Réponse de la Ville d'Orléans

Deux heures après son signalement auprès de la Ville, un cache noir a été ajouté sur l'image en direct au niveau de son appartement. En fin d'après-midi, la totalité de l'historique vidéo a été supprimé. "L'objectif premier de ces caméras, c'est de promouvoir la ville et le patrimoine, c'est en aucun cas de de filmer la vie privée des gens ou de prendre en photo des gens", insiste Quentin Defossez, adjoint en charge de la ville numérique à Orléans. "Dès qu'un signalement nous est fait, notre prestataire [Skaping] est informé et il corrige les soucis."

Quelques heures après le signalement de ce riverain, un cache opaque a été ajouté sur l'image de la webcam touristique à Orléans. - Capture d'écran - Skaping

"On va être très attentifs pour éviter que ce genre de problèmes se reproduisent", ajoute l'adjoint au maire. C'est un premier pas, selon l'habitant, qui se demande tout de même "ce qui a été fait de ces images" et qui attend "un geste de la part de la mairie, des excuses parce qu'il y a eu diffusion d'images alors que c'est une partie privée".