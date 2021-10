À Orléans, une centaine de personnes rendent hommage à Samuel Paty devant le rectorat

Le rassemblement devant le rectorat ce samedi après-midi à Orléans était ouvert à tous. Ils étaient une centaine à se retrouver devant les grilles de l'établissement. Parmi eux, des professeurs ou anciens chefs d'établissements, tous venus rendre hommage à Samuel Paty, un an jour pour jour après l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie.

"Le corps enseignant n'est toujours pas remis de ce traumatisme-là", témoigne Sylvie Lesné, co-secrétaire départementale du SNES-FSU et professeure de lettres modernes au lycée Pothier d'Orléans. "C'est quelque chose de vraiment douloureux, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait au moment où on a appris cette horreur. C'est un traumatisme qui a été vécu doublement par les enseignants."

Le rassemblement s'est fait à l'initiative du Laboratoire Loiret de la laïcité. "Nous ne pouvions pas ne pas être là", affirme le président du Laboratoire Loiret de la laïcité, Gilles Kounowski. "Et si nous le pouvons, nous serons là les années prochaines."

Monsieur Samuel Paty, nous n'avons pas le droit de vous oublier

L'hommage, qui se voulait silencieux, a tout de même débuté par une prise de parole de Véronique Bury-Dagot, la secrétaire du Laboratoire et adjointe à la mairie de Saint-Jean de Braye : "Samuel Paty avait simplement montré à ses élèves que, sous notre République, on peut revendiquer la liberté de penser et la liberté d'expression et que ces libertés sont les piliers de notre démocratie".

"Monsieur Samuel Paty, nous n'avons pas le droit de vous oublier", conclut-elle avant que les personnes réunies observent une minute de silence. Après la lecture de cette lettre, Nicole Quoitin, ancienne proviseure du lycée Jean Zay à Orléans, était particulièrement émue. "C'était très important pour moi de venir, pour montrer aux enseignants que même si on n'est plus dans le circuit, retraite oblige, on fait partie d'une grande confrérie", témoigne-t-elle. "C'est important de ne pas accepter ça."

Dans ce rassemblement, qui se voulait silencieux, seules deux pancartes étaient posées sur les grilles du rectorat. © Radio France - Cécile Da Costa

L'hommage s'est déroulé en présence d'élus, comme Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret ou Chrystel de Filippi, adjointe à l'éducation à la mairie d'Orléans. Dans la foule, aussi, quelques francs-maçons, qui étaient appelés à se rassembler dans les hommages à Samuel Paty et à porter leurs écharpes. Une présence qui a fait réagir Gilles Kounowski : "Je suis heureux de voir que cet mobilisation rassemble, y compris des mouvements qui sont généralement très discrets, mais qui, historiquement, se sont toujours mobilisés pour la laïcité".