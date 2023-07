A Orléans, une pétition lancée contre l'engrillagement de la Loire

Pétition, flyers distribués sur les quais et les marchés, banderole sur les quais de Loire : l'Adaqoo a décidé de frapper fort pour dénoncer ce qu'elle appelle "l'engrillagement de la Loire". Il s'agit d**'une clôture de près d'un kilomètre de long sur un mètre 50 de hauteur.** Elle a été replantée en juin, par les services de la mairie, pour permettre de faire de l'éco-pâturage en contrebas avec une vingtaine de chèvres. "Quand on a vu ces grillages revenir, au niveau du quai, ça a été le coup de stress" confie Jean-Noël Rouzaud, membre de l'Adaqoo et habitant du quartier Madeleine. " Ca fait penser à l'engrillagement de la Sologne et vraiment, c'est moche".

"Franchement, quelle image ça donne aux touristes ?"

Vue imprenable sur la Loire et la grillage © Radio France - Patricia Pourrez

Une première polémique autour de ces grillages avait déjà eu lieu en 2018, au début de l'opération d'éco-pâturage sur les bords de Loire. Sous la pression de l'Adaqoo et de quelques riverains, la mairie avait accepté d'abaisser la hauteur de la clotûre et de l'installer plus bas sur les berges. Mais, cette installation a posé de nombreux problèmes confie Nadia Labadie, l'adjointe du quartier Madeleine. " Il y a des gens qui passaient par dessus les barrières. Elles se sont affaissées et après des chèvres ont réussi à s'enfuir. Elles sont retrouvées sur la route et Pont de l'Europe. C'était devenu trop dangereux." Cette année, à la demande aussi de La Moutonte qui gère les chèvres et les opérations, les barrières ont donc été rehaussées et remontées plus haut, au niveau des quais.

L'éco-pâturage et la biodiversité

" Moi je n'ai rien contre les chèvres" explique Christian Dumerain, le président de l'Adaqoo, " Mais, on ne peut pas empêcher le libre accès à ce fleuve. Il y a des pêcheurs, des habitants qui ont des barques et qui doivent faire des détours pour accéder au fleuve. Et puis, franchement, quelle image ça donne aux touristes alors que la Loire est un fleuve royal, un fleuve sauvage ?". Certains membres de l'Adaqoo vont même plus loin et remettent en cause la pratique même de l'éco-pâturage sur ces berges de Loire. C'est le cas du secrétaire de l'association Denis Baude. "Ces berges ont une bio-diversité très particulière, très grande. On aimerait bien avoir une étude d'impact pour savoir si au final les berges de Loire ne souffrent pas de l'éco-pâturage. Ce que certains d'entre nous redoutent". Et le militant nous montre quelques arbres en bord de loire qui seraient morts à force d'être broutés par les chèvres. La mairie d'Orléans elle maintient que l'éco-pâturage est la meilleure solution pour entretenir ces berges. Les agents municipaux ont du mal à y accéder alors que les chèvres elles peuvent passer partout !!

